Британська представниця в ООН Барбара Вудворд запитала, скільки ще представники інших країн мають терпіти маячню Росії.

Важливо Радбез ООН обговорить фейк Росії про "брудну бомбу": засідання відбудеться у незвичному режимі

Відбулося це на ініційованому Росією брифінгу Радбезу щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні. Вона нагадала, що Росія порушила міжнародне право, коли вторглася в Україну 24 лютого. Напад більшістю голосів засудила Генасамблея ООН.

З того часу Росія неодноразово поширювала дезінформацію, включно з дикими заявами про "брудні бомби", хімічну зброю та агресивні біологічні дослідження. Скільки ще нам доведеться терпіти цю маячню,

– запитала представниця Британії.

Вона зазначила, що звинувачення Росії були розглянуті минулого місяця за процедурами конвенції про біологічну та токсинну зброю. РФ не надала нічого, крім спотворених публічних документів та вставлених картинок із Вікіпедії.

Як на це відреагували члени конвенції

За її словами, реакція держав-учасниць конвенції була ясною – Росія має припинити свою агресію та дезінформацію проти України, Москва має припинити демонізацію мирного та законного науково-технічного співробітництва.

"Зараз цей процес завершився. Претензії Росії були вислухані, розглянуті та відхилені... Рада є серйозним органом і ризикує бути зганьбленою діями Росії... Є багато питань, які вимагають нашої уваги, але Росія засмічує порядок денний теоріями змови", – сказала вона.

За її словами, замість спроб очорнити Україну, Росія має зосередитись на власних зобов'язаннях, включно зі Статутом ООН, та закінчити цю війну.

Зауважимо, що Росія намагається поширити фейк про те, що Україна буцімто готується використати "брудну бомбу". Втім, доказів щодо цього немає. Речник Державного департаменту США Нед Прайс зазначив, що Кремль отримає належну відповідь – незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.

Росія намагається відвернути увагу ООН

Росія зібрала Радбез ООН, щоб завадити розслідуванню щодо використання іранських дронів у війні проти України. Проте нарвалась на жорстку критику від членів організації. Адже більшість членів Радбезу ООН підтримують проведення розслідування експертами ООН щодо використання Росією іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

Заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин під час засідання Радбезу наголосила, що розслідування стосовно постачання Росії іранських дронів має розпочатися негайно.

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