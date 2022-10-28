Британская представительница в ООН Барбара Вудворд спросила, сколько еще представители других стран должны терпеть бред России.

Важно Совбез ООН обсудит фейк России о "грязной бомбе": заседание состоится в необычном режиме

Произошло это на инициированном Россией брифинге Совбеза по якобы разработке биологического оружия в Украине. Она напомнила, что Россия нарушила международное право, когда вторглась в Украину 24 февраля. Нападение большинством голосов осудила Генассамблея ООН.

С тех пор Россия неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о "грязных бомбах", химическом оружии и агрессивных биологических исследованиях. Сколько еще нам придется терпеть этот бред,

– спросила представительница Британии.

Она отметила, что обвинения России были рассмотрены в прошлом месяце по процедурам конвенции о биологическом и токсинном оружии. РФ не предоставила ничего, кроме обезображенных публичных документов и вставленных картинок из Википедии.

Как на это отреагировали члены Конвенции

По ее словам, реакция государств-участников конвенции была ясной – Россия должна прекратить свою агрессию и дезинформацию против Украины, Москва должна прекратить демонизацию мирного и законного научно-технического сотрудничества.

"Сейчас этот процесс завершился. Претензии России были выслушаны, рассмотрены и отклонены... Совет является серьезным органом и рискует быть опозоренным действиями России... Есть много вопросов, требующих нашего внимания, но Россия засоряет повестку дня теориями заговора", – сказала она.

По ее словам, вместо попыток очернить Украину Россия должна сосредоточиться на собственных обязательствах, включая Устав ООН, и закончить эту войну.

Заметим, что Россия пытается распространить фейк о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу". Впрочем, доказательств на этот счет нет. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что Кремль получит надлежащий ответ – независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.

Россия пытается отвлечь ООН

Россия собрала Совбез ООН, чтобы помешать расследованию использования иранских дронов в войне против Украины. Однако нарвалась на жесткую критику от членов организации. Ведь большинство членов Совбеза ООН поддерживают проведение расследования экспертами ООН по использованию Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин во время заседания Совбеза подчеркнула, что расследование по поставкам России иранских дронов должно начаться немедленно.

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