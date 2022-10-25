Об этом 24 октября заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Он отметил, что Кремль получит последствия, независимо от того, использует ли он так называемую "грязную бомбу" или любое другое ядерное оружие.

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"Безусловно, это было бы еще одним примером жестокости президента Путина, если бы он использовал так называемую "грязную бомбу". Независимо от того, использует ли она "грязную" или ядерную бомбу, для России будут последствия. Мы очень четко это сказали", – отметил Прайс.

Что такое "грязная бомба" В департаменте здравоохранения Нью-Йорка говорится, что " В департаменте здравоохранения Нью-Йорка говорится, что " это бомба, соединяющая обычные взрывчатые вещества , такие как динамит, с радиоактивными материалами в твердой, жидкой или газообразной форме". Оружие может использоваться для распространения радиоактивных веществ, загрязнения зданий или земли.

О чем еще говорил спикер Госдепа

По словам Прайса, необходимо, чтобы в Москве отдавали себе отчет в "глубоком характере последствий", которые постигнут страну, если она начнет использовать ядерное оружие. Однако представитель не уточнил, о каких последствиях говорится и будут ли они отличаться в зависимости от типа оружия.

Прайс сказал, что США не видят признаков приготовления использовать Россией ядерное оружие. Однако есть обеспокоенность по поводу возможного использования "грязной бомбы", поскольку Кремль обвиняет Украину.

Мы знаем информацию о деятельности чиновников Кремля, когда дело доходит до подобных претензий. На этом основываются наши беспокойства,

– сказал Прайс.

Он добавил, что США не видят никаких причин корректировать свою ядерную позицию.

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