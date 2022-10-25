Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Ранее сообщалось о том, чего пытается добиться Москва новыми ядерными пугалками.

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Ничего нового

Смирнов саркастически спросил, "грязную бомбу" будут на гусях перевозить или на бандеромобиле. На самом деле заявления России не демонстрируют ничего нового. В Кремле сидят настоящие сценаристы, которые сами придумывают сюжеты, на которые будут отвечать.

Им не нужно даже поводов давать. Как можно комментировать людей, психически нездоровых? Они говорят, что мы собираемся закидывать бомбами свои территории,

– отметил советник министра внутренних дел Украины.

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Россияне сами же нас обстреливают

Он рассказал, что басни о "грязной бомбе" рассказывают люди, пришедшие к нам воевать. Это они обстреливают наши мирные города, энергоструктуру. "Вторая армия мира" не может ничего поделать, кроме как оставить гражданское население без света, воды, связи.

"Как можно трезво отвечать на эти упреки? Поверьте, уже весь мир не реагирует на них. Все, что они продуцируют, они продуцируют для своей аудитории", – отметил Смирнов.

По его словам, им нужно "продать" то, почему они будут усугублять мобилизационные меры, почему они будут вводить те или другие ограничения, почему у них экономические проблемы. Они постоянно будут придумывать новые моменты, чтобы объяснить все, что они делают.

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