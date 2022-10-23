Министерство обороны Великобритании отметило, что Бен Уоллес разговаривал с Сергеем Шойгу 23 октября.
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"Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта в Украине. Министр обороны опроверг эти заявления и предупредил, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации", – написали в минобороны Великобритании.
Великобритания поддерживает Украину
Уоллес сказал Шойгу, что Великобритания вместе с широкой международной общественностью поддерживает Украину и желание деэскалировать конфликт. Кроме того, как отметил британский министр, Украина и Россия должны искать решение войны, и Великобритания готова помочь.
Государственный секретарь отметил, что оба министра во время разговора были профессиональными и уважительными, – добавили в минобороны.
Реакция турецкого Минобороны
В минобороны Турции рассказали, что Хулуси Акар и Шойгу "обменялись информацией и мнениями о необходимости быть осторожными и бдительными в отношении провокаций, которые могут ухудшить безопасную ситуацию в регионе". Отметили, что Турция готова стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной для завершения войны.
Реакция французского министра
Шойгу говорил с французским министром Себастьяном Лекорню. Он сказал, что Украина хочет якобы применить "грязную бомбу". Лекорню отметил, что хочет вскоре позвонить по телефону министру обороны Украины Алексею Резникову.
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Дозвонился и в Пентагон
Российские СМИ рассказали, что Шойгу звонил и главе Пентагона Ллойду Остину. Он обсудил войну.
Также пропагандисты распространяют заявление Шойгу. Он заявил, что звонил министрам из-за того, что Украина планирует эскалацию. Кроме этого, Шойгу снова сказал о "грязной бомбе".
Обратите внимание – новое заявление от Шойгу: смотрите видео
Недавний разговор Шойгу с Ллойдом Остином: коротко
- О предыдущем разговоре Остина и Шойгу стало известно 21 октября. До этого они разговаривали 13 мая.
- По словам главы Пентагона, необходимо сохранять линии связи в условиях войны против Украины.
- В Пентагоне сообщили, что после разговора с российским министром Остин позвонил Резникову и заверил его в поддержке Украины.