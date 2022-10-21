Об этом заявили 21 октября в Министерстве обороны США. Предыдущий разговор между Остином и Шойгу был 13 мая.

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"21 октября министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин отметил важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", – написали в Пентагоне.

Заявления России

Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал разговор Остина с Шойгу. Он заявил, что после этого события Путин не намерен говорить с Байденом.

Разговор с Резниковым

Ллойд Остин также позвонил по телефону министру обороны Украины Алексею Резникову. Глава Пентагона подтвердил незыблемую преданность США поддержке Украины против агрессии России.

Остин отметил неизменную поддержку международного сообщества в развитии крепкой Украины и сохранении способности защищать себя в будущем. Об этом свидетельствуют обязательства относительно помощи по безопасности, взятые союзниками и партнерами на последней встрече Контактной группы по обороне Украины 12 октября,

– рассказали в Минобороны США.

Добавили, что Резников и Остин пообещали и дальше поддерживать тесный контакт.

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