Об этом заявили 21 октября в Министерстве обороны США. Предыдущий разговор между Остином и Шойгу был 13 мая.
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"21 октября министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин отметил важность сохранения линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", – написали в Пентагоне.
Заявления России
Спикер российского президента Дмитрий Песков прокомментировал разговор Остина с Шойгу. Он заявил, что после этого события Путин не намерен говорить с Байденом.
Разговор с Резниковым
Ллойд Остин также позвонил по телефону министру обороны Украины Алексею Резникову. Глава Пентагона подтвердил незыблемую преданность США поддержке Украины против агрессии России.
Остин отметил неизменную поддержку международного сообщества в развитии крепкой Украины и сохранении способности защищать себя в будущем. Об этом свидетельствуют обязательства относительно помощи по безопасности, взятые союзниками и партнерами на последней встрече Контактной группы по обороне Украины 12 октября,
– рассказали в Минобороны США.
Добавили, что Резников и Остин пообещали и дальше поддерживать тесный контакт.
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