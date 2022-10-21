По информации Bloomberg, официальным лицам США стало неловко из-за высказываний Илона Маска относительно возможной отмены поставок спутниковой службы Starlink в Украину. Они возмущены скандальными твитами миллиардера по поводу войны в нашем государстве. Также американские чиновники озабочены планами Маска по покупке Twitter с группой иностранных инвесторов.

Кстати Илон Маск планирует уволить большинство работников Twitter

Белый Дом может проверить компании Илона Маска

По словам собеседников издания, обсуждение находится на ранней стадии. Отмечается, что чиновники в правительстве США и разведке взвешивают доступные инструменты, позволяющие федеральному правительству проверить предприятия Маска.

Сообщается, что одной из возможностей является закон, регулирующий Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах для проверки соглашений и операций Маска на риски национальной безопасности. Межведомственная группа CFIUS проверяет покупку американских компаний иностранными покупателями. По информации источников, неясно, предложат ли проверку CFIUS, которая будет включать оценки Государственного департамента, Министерства обороны и внутренней безопасности.

Поводом для проверки может быть Twitter

Как повод для проверки CFIUS названо соглашение Маска с иностранными инвесторами по покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. В группу входят племянник короля Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал аль Сауд, биржа цифровых активов под управлением бизнесмена из Китая Binance Holdings Ltd и фонд благосостояния Катара.

Напомним, что один из инвесторов Twitter Джузеппе Пампена подал в Федеральный суд Сан-Франциско иск против Илона Маска. Он уверяет, что американский миллиардер манипулировал стоимостью акций Twitter, чтобы снизить ее на 11 миллиардов долларов.

К слову. Ранее сообщалось, что Илон Маск в случае успешной покупки Twitter хочет уволить 75 процентов сотрудников компании. Однако причина не в самом миллиардере, компания все равно планирует произвести масштабные сокращения.

Илон Маск отказался от угрозы прекращения финансирования Starlink

В начале октября Илон Маск отметился скандальными твитами. Он предложил "формулу мира", которая только возмутила украинцев. Также миллиардер заговорил о том, что SpaceX может перестать финансировать спутниковый интернет Starlink в Украине, поэтому он обратился в Пентагон.

Через несколько недель Маск заявил, что все же продолжит финансировать Starlink в Украине. Однако он все же упрекнул в том, что его компания теряет свою прибыль. Что же повлияло на решение миллиардера, пока неизвестно.

Недавно он рассказал, сколько SpaceX теряет на Starlink для Украины. Также Маск подчеркнул, что не получили никакого финансирования от Министерства обороны США через день после того, как было сказано, что Пентагон рассматривает возможность оплаты спутниковой сети.

Известный миллиардер тонко потроллил Дмитрия Медведева, вспомнив о Бахмуте.

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