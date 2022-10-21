В своем твиттере экспрезидент России написал: "До свидания, до свидания, Лиз Трасс, поздравляю салат!" . Медведев ссылается на шутливое соревнование, устроенное таблоидом Daily Star.
Стоит внимания Илон Маск рассказал, будет ли его компания Tesla производить оружие, в частности дроны-камикадзе.
Маск спросил у Медведева о делах в Бахмуте
Местные могли сделать ставки на то, кто продержится дольше – сгнивающий за 35 дней салат-латук или глава правительства на своем посту. Издание также установило камеру напротив латука. Итак, салат продержался дольше британской премьер-министра, о чем и написал Медведев в своей публикации.
Американский миллиардер Илон Маск ответил Медведеву твитами "Довольно неплохой тролль" и "Кстати, как дела в Бахмуте?" .
Россиянин ответил ему: "До встречи в Москве в день победы!".
Российские оккупанты обороняются на большинстве направлений. Однако есть участок фронта, где они до сих пор пытаются наступать. Это в основном Донецкое направление. Ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях сейчас самая горячая на фронте. Основные удары врага сосредоточены в районе Бахмута, в том числе у населенного пункта Иванград. Кроме того, в результате постоянных обстрелов оккупантов почти полностью разрушена Авдеевка.
Какая ситуация сейчас на Бахмутском направлении
- Ранее Илон Маск отметился возмутительными заявлениями, он предложил "формулу мира", которая только возмутила украинцев.
- Компания Илона Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц.
- В компании миллиардера отметили, что финансирование будет стоить более 120 миллионов до конца года и может обходиться около 400 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев.
- Впоследствии Илон Маск заявил, что все же продолжит финансировать Starlink в Украине. Он упрекнул, что другие компании продолжают зарабатывать, а его компания будет предоставлять деньги Украине. Недавно он рассказал, сколько денег тратит его компания на спутниковый интернет для Украины.
Кстати – Илон Маск недавно высказался по поводу Starlink в Украине: видео