У своєму твітері експрезидент Росії написав: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!". Мєдвєдєв посилається на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star.

Варте уваги Ілон Маск розповів, чи буде його компанія Tesla виготовляти зброю, зокрема дрони-камікадзе

Маск запитав у Мєдвєдєва про справи у Бахмуті

Місцеві могли зробити ставки на те, хто протримається довше – салат-латук, що згниває за 35 днів, або глава уряду на своїй посаді. Видання також встановило камеру напроти латука. Отже, салат протримався довше за британську прем'єр-міністерку, про що й написав Медведєв у своїй публікації.

До речі. Ліз Трасс заявила про свою відставку 20 жовтня, через 6 днів після того, як британські букмекери запустили відеотрансляцію, щоб стежити "за перегонами між Трасс і салатом".

Американський мільярдер Ілон Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".

Росіянин відповів йому: "До зустрічі в Москві у день перемоги!".

Російські окупанти обороняються на більшості напрямках. Однак є ділянка фронту, де вони досі намагаються наступати. Це здебільшого Донецький напрямок. Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках наразі є найгарячішою на фронті. Основі удари ворога зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград. Крім того, внаслідок постійних обстрілів окупантів майже повністю зруйнована Авдіївка.

Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку

Раніше Ілон Маск відзначився обурливими заявами, він запропонував "формулу миру", яка лише обурила українців.

Компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

У компанії мільярдера зазначили, що фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів до кінця року і може обходитися у близько 400 мільйонів доларів упродовж наступних 12 місяців.

Згодом Ілон Маск заявив, що все ж таки продовжить фінансувати Starlink в Україні. Він дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні. Нещодавно він розповів, скільки грошей витрачає його компанія на супутниковий інтернет для України.

До речі – Ілон Маск нещодавно висловився щодо Starlink в Україні: відео