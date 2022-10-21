У своєму твітері експрезидент Росії написав: "До побачення, до побачення, Ліз Трасс, вітаю салат!". Мєдвєдєв посилається на жартівливе змагання, влаштоване таблоїдом Daily Star.
Варте уваги Ілон Маск розповів, чи буде його компанія Tesla виготовляти зброю, зокрема дрони-камікадзе
Маск запитав у Мєдвєдєва про справи у Бахмуті
Місцеві могли зробити ставки на те, хто протримається довше – салат-латук, що згниває за 35 днів, або глава уряду на своїй посаді. Видання також встановило камеру напроти латука. Отже, салат протримався довше за британську прем'єр-міністерку, про що й написав Медведєв у своїй публікації.
Американський мільярдер Ілон Маск відповів Медведєву твітами "Досить непоганий троль" і "До речі, як справи в Бахмуті?".
Росіянин відповів йому: "До зустрічі в Москві у день перемоги!".
Російські окупанти обороняються на більшості напрямках. Однак є ділянка фронту, де вони досі намагаються наступати. Це здебільшого Донецький напрямок. Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках наразі є найгарячішою на фронті. Основі удари ворога зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград. Крім того, внаслідок постійних обстрілів окупантів майже повністю зруйнована Авдіївка.
Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку
- Раніше Ілон Маск відзначився обурливими заявами, він запропонував "формулу миру", яка лише обурила українців.
- Компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.
- У компанії мільярдера зазначили, що фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів до кінця року і може обходитися у близько 400 мільйонів доларів упродовж наступних 12 місяців.
- Згодом Ілон Маск заявив, що все ж таки продовжить фінансувати Starlink в Україні. Він дорікнув, що інші компанії продовжують заробляти, а його компанія буде надавати гроші Україні. Нещодавно він розповів, скільки грошей витрачає його компанія на супутниковий інтернет для України.
До речі – Ілон Маск нещодавно висловився щодо Starlink в Україні: відео