Як Росія заручилася "підтримкою" Ілона Маска

Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив, що Маск встиг стати "російським шпигуном" ще задовго до цієї ситуації зі скандальними твітами.

Зверніть увагу "Помилка Хрущова" від Маска – це звичний жаргон КДБ, – Піонтковський

Шейтельман пригадав історію про відомого російського олігарха Алішера Усманов, який зараз перебуває під санкціями. На старті шляху компанії Facebook, росіянин вирішив вкластися у цю компанію, однак зробив це за допомогою грошей "Газпрому". Він взяв гроші "Газпрому", вклав у акції Facebook, а коли вони виросли втричі – продав, заробив грошей та повернув російській компанії "кредит".

Цей випадок розслідував російський опозиціонер Олексій Навальний. Він звинувачував Усманова у корупції та у тому, що той грав на американській біржі грошима "Газпрому".

"Але за американським законом корупції не було, Цукерберг не був корумпований. Але партнер Усманова вмовляв Цукерберга на цю аферу, привозив його до себе додому, і змушував одягати костюм. Так вони свого часу вмовили Цукерберга продатися за гроші "Газпрому", – продовжив Шейтельман.

Політтехнолог зауважив, що Цукерберг, порівняно з Ілоном Маском, не є авантюристом. Він значно менше потребував російських грошей, але вирішив, що його компанії не завадить заробити.

Натомість Маск, за словами Шейтельмана, – це людина, яка багато разів бувала у проблемних грошових ситуаціях, не особистих, а корпоративних. Багато його починань були під великим питанням через недовіру інвесторів, тому він був вимушений знаходити якихось бізнес-янголів, які вкладали гроші, щоб втримати його дітище на плаву. Бізнесмен вважає, що має глобальну місію, а тому може скористатися грошима російського походження.

"До тебе приїжджає цивілізована людина, вони ж присилають не бандита Усманова, а якогось Юрія Мільнера, який живе у Кремнієвій долині, весь такий у костюмчику приходить і розказує: "Ми от вкладаємося, у нас є грошики, є різні інвестиційні фондики, от і у Facebook ми вклалися, візьміть у нас 100 мільярдів доларів", – пояснив політтехнолог.

Це виглядає дуже привабливо, але згодом виявляється, що разом із грошима будуть ще й деякі прохання. Ось так неочікувано для себе можна стати шпигуном.

Чому Макс вважає прийнятним віддати Крим Росії

Також Шейтельман припускає, що є й хороша версія, чому Маск вирішив висловлюватися, м'яко кажучи, не на користь України. Бізнесмен вважає, що існують глобальні проблеми світу, які потрібно розв'язувати – полетіти на Марс, створювати електромобілі, і він намагається це робити.

І от зараз він побачив нову світову проблему – ядерна війна, і він її злякався. Мова йде не про особистий страх, а про планету. І він почав шукати вихід з ядерної війни,

– припускає політтехнолог.

Так, бізнесмен, ймовірно, міг подумати, що якщо він є дуже впливовим, і до того ж найбагатшою людиною світу, то мусить запропонувати спосіб уникнути ядерної війни. Він подумав, що якщо ціна ядерної безпеки усього світу – це викопати водопровід у Криму, то потрібно зробити це і віддати півострів Росії.

Читайте також У Білому домі відреагували на скандальні пропозиції Маска щодо України

У чому прорахувався бізнесмен

Однак Ілон Маск помиляється, якщо вважає, що це справді допоможе домовитися з Путіним і уникнути ядерної війни.

"Це проста помилка – Маск ніколи не бував у підворітті, у нього у Сан-Франциско немає жодного підворіття. А от Путін бував, і Усманов бував, і всі вони бували. А до Маска нікого не підходили якісь пацани, і не говорили: "Чуєш, Маск, дай 10 копійок", – провів паралелі Шейтельман.

Оскільки бізнесмен не зіштовхувався з такою ситуацією, то він і не знає, що найважливіше у ній – в жодному випадку не давати цим хуліганам те, що вони просять. Адже якщо одного разу дати їм 10 копійок, наступного дня вони попросять ще більше, і це продовжуватиметься нескінченно. Тож Маск помилково вважає, що можна віддати Росії Крим, як ті самі 10 копійок, і забути про ядерні загрози та й узагалі війну.

Він не знає, що від таких хуліганів потрібно або втікати, або бити їх. Ми вирішили бити хуліганів. До речі, у 2014 році, коли Крим прийшли забирати, ми вирішили втікати, а зараз – бити. А віддавати не можна, не вийде, але він цього не знає,

– підсумував політтехнолог.

Повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео

Як Ілон Маск бачить "формулу миру" в Україні

3 жовтня у твітері Ілона Маска з'явилося кілька повідомлень про так звану "формулу миру" між Росією та Україною, а також голосування для його підписників. Отже, бізнесмен вважає, що для миру потрібно:

провести референдуми в анексованих регіонах під наглядом ООН,

визнати Крим частиною Росії, "як це було з 1783 року, до помилки Хрущова",

забезпечити водопостачання у Крим,

Україні залишитися нейтральною.

Це викликало бурхливу реакцію і у звичайних користувачів мережі, і у лідерів України та світу. Вони пропонували йому значно логічніші варіанти досягнення миру.