Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що США не збираються говорити про Україну без України.

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Вона підкреслила, що виключно український народ має право вирішувати, що робити з окупованим Кримом та як завершувати війни, яку розпочала Росія.

Ми не будемо говорити про Україну без України. Це їхнє рішення, коли мовиться про будь-яку дипломатію чи переговори з цього приводу. І тому я залишаю це українському народу,

– наголосила Жан-П'єр.

Але США, за її словами, стоять пліч-о-пліч з українцями, коли ми виборюємо свій суверенітет.

"І це рішення щодо їхнього суверенітету, свободи, демократії ухвалюватиметься разом із ними", – наголосила речниця Білого дому.

Що відомо про твіт Ілона Маска та як на нього відреагувала Україна

Днями мільярдер та винахідник Ілон Маск, крім відмови від Криму, запропонував українцям провести повторно "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині, щоб люди відповіли, чи справді вони хочуть жити в Росії.

На скандальний твіт відреагував Володимир Зеленський: "Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну чи той, що підтримує Росію". Маск відповів президентові, що все ще дуже підтримує Україну.

Цікаво! Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що хоч SpaceX заявляє про благодійність для України та надання терміналів Starlink, але за це платять США та низка інших країн.

Як сказав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, твіти Ілона Маска хоч і викликали хвилю "хейту", були й ефективними для України. Завдяки ним наша держава змогла пояснити свої позиції тим людям, які взагалі не цікавились політикою.

Тим часом українці менше ніж за добу зібрали понад 2 мільйони гривень на підручник з історії для Маска. Про завершення збору коштів на книжку для Маска повідомив шоумен та волонтер Сергій Притула. Залишок, від грошей на підручник використають на потреби українських захисників.