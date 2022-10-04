Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Україна Михайло Подоляк. Раніше повідомлялось про те, що означають твіти Ілона Маска.

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Маск допомагав і допомагає Україні

Подоляк зазначив, що Маск дійсно допомагав і допомагає Україні. Старлінки забезпечують нам сталий зв'язок на певних територіях. Тобто, дії Маска говорять самі за себе. Своїми твітами Маск дозволив зайти нам до певних соціальних аудиторій, які на Заході є прихильниками пана Маска, але не розбираються в політиці. Це дуже велика аудиторія.

Вона не розуміла, що таке перемовини, що таке Україна з точки зору захисту територій, що таке міжнародне право. Маск своїми постами дозволив нам зайти в цю тему й ефективно попрацювати з тими аудиторіями. Довести їм, що позиція України правова, цивілізаційна й стосується тих цінностей, які вони розділяють,

– зауважив радник керівника Офісу Президента України.

Він додав, що це дозволило підвищити вагу України, як прогресивної держави, котра має виграти цю війну, бо це важливо в тому числі й для цих аудиторій. Туди важко було потрапити, однак тепер ми й цим людям розповіли, чому ніякі "референдуми", зокрема, під егідою Росії ні в Криму, ні в Маріуполі тощо – неможливі.

Подоляк прокоментував, чим були ефективні твіти Ілона Маска: дивіться відео

Україна й українці потужно попрацювали

Радник керівника Офісу Президента України продовжив, що варто похвалити всіх українців, які активно відгукнулись на це. Ми ефектно пропрацювали можливість, яка перед нами відкрилась. Ми змогли донести свою позицію, і затягнути на свій бік ще більше людей.

"Щоб вони розуміли, що саме відбувається в Україні, і як це важливо саме в інтерпретації українського народу", – наголосив Подоляк.

Твіти Ілона Маска: коротко