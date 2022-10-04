Користувачі мережі та й загалом уся світова спільнота обурились, дізнавшись про те, як Ілон Маск бачить закінчення війни Росії проти України. Власник Tesla запропонував опитування, у якому був варіант, що Крим має залишитись у складі ворожої держави.

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Реакція президента Литви на нісенітниці Маска

Також американський підприємець написав про те, що жителі Донеччини, Луганщини та Криму мають самі вирішити, чи є вони частиною Росії. На цей твіт відповів литовський глава держави Ґітанас Науседа.

Шановний Ілоне, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить їх законним власником автомобіля чи коліс. Хоча вони стверджують, що обидва голосували за це. Просто кажу,

– написав Науседа.

Твіти Ілона про війну в Україні

У власника Tesla специфічне бачення "формули миру". Зокрема, він вважає, що Росія може передувати на території України, якщо на це буде воля народу. Приєднання Криму до України він назвав "помилкою Хрущова". Також наша держава по закінченню війни має "бути нейтральною".

Реакція українців не змусила довго чекати. Мережа вибухнула обуренням, змушений був відреагувати навіть сам Зеленський. Президент влаштував опитування "який Ілон Макс вам подобається більше":

той, який підтримує Україну;

той, який підтримує Росію.

Політолог Олександр Антонюк припустив, що сторінку Маска могли зламати російські спецслужби. Або, приміром, це міг написати один з помічників бізнесмена, які донедавна мав громадянство Росії.

Як Литва підтримує Україну: остання важлива інформація

Від початку війни у 2014 році Литва є надійним партнером України та допомагає їй боротися з Росією.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що його держава підтримує переговори щодо вступу України до НАТО. За його словами, не важливо навіть те, чи закінчиться війна найближчим часом, чи – ні.

Також високопосадовець раніше заявляв, що Литва передала ще 50 бронетранспортерів M113 для Збройних Сил України. Зброя від держав-партнерів допомагає українській армії знищувати ворога.

3 жовтня міністерство закордонних справ Литви оголосила посла Росії Сергія Рябоконя персоною нон грата. Це рішення – реакція литовської влади на анексію Путіним частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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