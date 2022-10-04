Пользователи сети и вообще все мировое сообщество возмутились, узнав о том, как Илон Маск видит окончание войны России против Украины. Владелец Tesla предложил опрос, в котором находился вариант, что Крым должен остаться в составе враждебного государства.

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Реакция президента Литвы на чепуху Маска

Также американский предприниматель написал о том, что жители Донбасса, Луганщины и Крыма должны сами решить, являются ли они частью России. На этот твит ответил литовский глава государства Гитанас Науседа.

Уважаемый Илон, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает их законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба голосовали за это. Просто говорю,

– написал Науседа.

Твиты Илона о войне в Украине

У владельца Tesla специфическое видение "формулы мира". В частности он считает, что Россия может главенствовать на территории Украины, если на то будет воля народа. Присоединение Крыма к Украине он назвал "ошибкой Хрущева". Также наше государство по окончании войны должно "быть нейтральным".

Реакция украинцев не заставила долго ждать. Сеть разразилась возмущением, вынужден был отреагировать даже сам Зеленский. Президент устроил опрос "какой Илон Макс вам нравится больше":

тот, который поддерживает Украину;

тот, который поддерживает Россию.

Политолог Александр Антонюк предположил, что страницу Маска могли взломать российские спецслужбы. Или, например, это мог написать один из помощников бизнесмена, до недавнего времени имеющий гражданство России.

Как Литва поддерживает Украину: последняя важная информация

С начала войны в 2014 году Литва является надежным партнером Украины и помогает ей бороться с Россией.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что его государство поддерживает переговоры по вступлению Украины в НАТО. По его словам, не важно даже то, закончится ли война в ближайшее время или нет.

Также чиновник ранее заявлял, что Литва передала еще 50 бронетранспортеров M113 для Вооруженных Сил Украины. Оружие от государств-партнеров помогает украинской армии уничтожать врага.

3 октября министерство иностранных дел Литвы объявило посла России Сергея Рябоконя персоной нон грата. Это решение – реакция литовских властей на аннексию Путиным частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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