Маск предложил своим подписчикам проголосовать. Такой сценарий поддержали 54% пользователей.

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Какой мир предлагает Маск

"Формула мира", которую предлагал Маск, состояла из нескольких компонентов:

"Провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если на это будет воля народа".

"Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".

"Водоснабжение в Крыму обеспечивается".

"Украина остается нейтральной".

Миллиардер убежден, что война закончится, но вопрос состоит в том, сколько людей до этого погибнет. Также он считает маловероятным вариант ядерной войны.

Реакция Украины и сети

У президента Зеленского уже отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. Замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант.

Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию, больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу.

Еще один вариант предложил старший советник Конгресса США Пол Массаро :

Украина освобождает всю суверенную территорию.

Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована.

Под постом Маска собралось немало гневных комментариев. В частности Сергей Притула написал, что, вероятно, Маск пропустил много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях, поскольку эти предложения похожи на путинские.

Маск поддерживал Украину с начала вторжения России

На самом деле, миллиардер с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживал наше государство. К примеру, его компания предоставила Украине спутниковую связь Starlink. Он помогает получить интернет в труднодоступных уголках. Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, потому его нельзя легко отключить.

Тогда Илон Маск написал в твиттере: "Украина, держись сильной". Еще один его твит 14 марта был прямо адресован Путину. Маск написал: "Я вызываю тебя на поединок. На кону – Украина".

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