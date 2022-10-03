Маск предложил своим подписчикам проголосовать. Такой сценарий поддержали 54% пользователей.
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Какой мир предлагает Маск
"Формула мира", которую предлагал Маск, состояла из нескольких компонентов:
- "Провести выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия должна уйти, если на это будет воля народа".
- "Крым формально является частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)".
- "Водоснабжение в Крыму обеспечивается".
- "Украина остается нейтральной".
Миллиардер убежден, что война закончится, но вопрос состоит в том, сколько людей до этого погибнет. Также он считает маловероятным вариант ядерной войны.
Реакция Украины и сети
У президента Зеленского уже отреагировали на "формулу мира" от Маска. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев направить свою энергию не на это сообщение, а на донаты для ВСУ. Замглавы ОП Михаил Подоляк предложил свой вариант.
- Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым.
- Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию, больше не может угрожать другим.
- Военные преступники подвергаются международному трибуналу.
Еще один вариант предложил старший советник Конгресса США Пол Массаро :
- Украина освобождает всю суверенную территорию.
- Россия будет деколонизирована, демилитаризована и денуклеаризирована.
Под постом Маска собралось немало гневных комментариев. В частности Сергей Притула написал, что, вероятно, Маск пропустил много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях, поскольку эти предложения похожи на путинские.
Маск поддерживал Украину с начала вторжения России
На самом деле, миллиардер с начала полномасштабного вторжения России в Украину поддерживал наше государство. К примеру, его компания предоставила Украине спутниковую связь Starlink. Он помогает получить интернет в труднодоступных уголках. Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, потому его нельзя легко отключить.
Тогда Илон Маск написал в твиттере: "Украина, держись сильной". Еще один его твит 14 марта был прямо адресован Путину. Маск написал: "Я вызываю тебя на поединок. На кону – Украина".
Илон Маск помог украинцам терминалами Starlink: видео