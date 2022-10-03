Маск запропонував своїм слідкувачам проголосувати. Такий сценарій підтримали 54% користувачів.

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Який мир пропонує Маск

"Формула миру", яку пропонував Маск, складалась з кількох компонентів:

"Провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія має піти, якщо на це буде воля народу".

"Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".

"Водопостачання в Криму забезпечено".

"Україна залишається нейтральною".

Мільярдер переконаний, що війна закінчиться, але питання полягає у тому, скільки людей до цього загине. Також він вважає малоймовірним варіант ядерної війни.

Реакція України та мережі

У президента Зеленського вже відреагували на "формулу миру" від Маска. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців направити свою енергію не на цей допис, а на донати для ЗСУ. Натомість заступник очільника ОП Михайло Подоляк запропонував свій варіант.

Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. Росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію, більше не може загрожувати іншим. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу.

Ще один варіант запропонував старший радник Конгресу США Пол Массаро:

Україна звільняє всю суверенну територію.

Росія буде деколонізована, демілітаризована та денуклеаризована.

Під постом Маска назбиралось чимало гнівних коментарів. Зокрема, Сергій Притула написав, що, ймовірно, Маск пропустив багато уроків історії, зосередившись на космосі та електромобілях, оскільки ці пропозиції схожі на путінські.

Маск підтримував Україну від початку вторгнення Росії

Насправді мільярдер від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримував нашу державу. Наприклад, його компанія надала Україні супутниковий зв’язок Starlink. Він допомагає отримати інтернет у важкодоступних куточках. Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити.

Тоді Ілон Маск написав у твітері: "Україно, тримайся сильною". Ще один його твіт 14 березня був прямо адресований Путіну. Маск написав: "Я викликаю тебе на двобій. На кону – Україна".

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