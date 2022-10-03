Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает политику открытых дверей НАТО и решение Украины о вступлении в Альянс. Он убежден, что переговоры и формальные процедуры должны начаться уже сейчас, несмотря на войну.

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Анушаускас считает, что страны Запада не должны оставаться на позициях, с которыми они выступали еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом гарантии безопасности нашей страны должны быть немедленно повышены.

Самое главное – это не упрощенные процедуры принятия в НАТО, которые были применены к Швеции и Финляндии, а консенсус 30 стран – согласие о том, что эту страну можно принять в НАТО, и сам процесс должен начаться независимо от войны.

– заявил министр.

По мнению Анушаускаса, именно очередная аннексия Россией украинских территорий подтолкнула Киев к тому, чтобы подать заявку на вступление в НАТО.

30 сентября глава Кремля повторил то, что Гитлер сделал 30 сентября, 84 года назад в Мюнхене, присоединив к себе чешские Судеты. Только тогда один диктатор добился результата угрозами, а в 21 веке – войной, хотя очевидно, что война не даст столь желаемых Кремлем результатов,

– сказал лмитовский министр.

Какие страны поддерживают вступление Украины в НАТО

Недавно представители 9 стран НАТО поддержали стремление Украины вступить в Альянс.

Общее заявление опубликовали:

президент Польши Анджей Дуда;

президент Словакии Зузана Чапутова;

президент Чехии Милош Земан;

президент Эстонии Алар Карис;

президент Латвии Эгилс Левитс;

президент Литвы Гитанас Науседа;

президент Северной Македонии Стево Пендаровский;

президент Черногории Мило Джуканович;

президент Румынии Клаус Иоганнис.

В целом, из 32 государств-членов НАТО около 28 – 29 готовы безоговорочно поддержать вступление Украины. Проблемы могут возникнуть всего с несколькими странами. Эксперты предполагают, что это Венгрия, Греция и Италия.

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