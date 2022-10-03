Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва підтримує політику відкритих дверей НАТО й рішення України щодо вступу до Альянсу. Він переконаний, що переговори й формальні процедури повинні початись вже зараз, не зважаючи на війну.

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Литва вимагає розширення гарантій безпеки для України

Анушаускас вважає, що країни Заходу не повинні залишатися на позиціях з якими вони виступали ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому гарантії безпеки для нашої країни повинні бути негайно підвищені.

Найголовніше – це не спрощені процедури приймання до НАТО, які було застосовано до Швеції та Фінляндії, а консенсус 30 країн – згода про те, що цю країну можна прийняти до НАТО, і сам процес має розпочатися незалежно від війни,

– заявив міністр.

На думку Анушаускаса, саме чергова анексія Росією українських територій підштовхнула Київ до того, щоб подати заявку на вступ до НАТО.

30 вересня голова Кремля повторив те, що Гітлер зробив 30 вересня, 84 роки тому в Мюнхені, приєднавши до себе чеські Судети. Тільки тоді один диктатор домігся результату погрозами, а у 21 столітті – війною, хоча очевидно, що війна не дасть настільки бажаних Кремлем результатів,

– сказав лмитовський міністр.

Які країни підтримують вступ України до НАТО

Нещодавно представники 9 країн НАТО підтримали прагнення України щодо вступу в Альянс.

Спільну заяву опублікували:

президент Польщі Анджей Дуда;

президентка Словаччини Зузана Чапутова;

президент Чехії Мілош Земан;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Науседа;

президент Північної Македонії Стево Пендаровський;

президент Чорногорії Міло Джуканович;

президент Румунії Клаус Йоганніс.

А загалом, то з 32 держав-членів НАТО близько 28 – 29 готові беззастережно підтримати вступ України. Проблеми можуть виникнути всього з кількома країнами. Експерти припускають, що це Угорщина, Греція та Італія.

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