Про це свідчать нові результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою

"Рейтинг".

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Скільки українців підтримують вступ до НАТО

Згідно зі свіжими результатами, вступ до НАТО підтримують найбільша в історії спостережень українців. На референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, натомість:

проти виступають 4%,

не проголосували б – 9%.

У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%. Вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями Сходу країни (69% – за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування).



Як розділилися погляди / Фото "Рейтингу"

Попри це у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%).

А як щодо ЄС

За результатами загальнонаціонального опитування, 86% опитаних підтримали б вступ України до

Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.



Скільки українців підтримують вступ України до НАТО та ЄС / Фото "Рейтингу"

Що відомо про опитування Дослідження провела Соціологічна група "Рейтинг" 1 – 2 жовтня 2022 року. Загалом опитали 2 000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Україна подала заявку на вступ до НАТО: головне

30 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла свій шлях до НАТО і подає заявку до Північноатлантичного Альянсу. Переговори про це тривали вже певний час, і сьогодні Альянс вже готовий по-іншому сприймати Україну.

Після цього лідери 9 країн НАТО у Східній та Центральній Європі наголосили на підтримці суверенітету нашої держави та закликали збільшити військову допомогу Україні. Крім того, вони акцентували на підтримці рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 на якому тодішній Генсек Яап де Хооп Схеффер заявив, що Україна та Грузія у майбутньому стануть членами НАТО.

У Пентагоні назвали обов'язкову умову вступу України до Північноатлантичного Альянсу. Головне – колективне рішення усіх держав-членів.

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