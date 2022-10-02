Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Зокрема, заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що заявка України в НАТО прискорить початок Третьої світової війни.

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Як Кремль може відреагувати на заявку України в НАТО

За словами політолога, наразі реакція Москви обмежується лише гнівними та абсурдними висловлюваннями.

Однак на практиці станом на сьогодні у Кремля абсолютно відсутній інструментарій для того, аби якось відповісти на рішення Києва про вступ до НАТО,

– наголосив Вігірінський.

Він зазначив, що росіяни могли б вимагати нейтрального чи позаблокового статусу України в ході перемовин при укладанні угоди про припинення війни. Саме цю вимогу Росія й намагалася просувати під час переговорного процесу навесні.

Однак питання переговорів зараз не стоїть на порядку денному.

"Інших можливостей для реакції, окрім на полі бою, немає"

Тому, за словами Вігірінського, вплинути на рішення української влади Москва ніяк не може.

Інших можливостей для реакції, окрім тих, які існують на полі бою, у Путіна немає,

– наголосив він.

Політолог зазначив, що аби змінити зовнішньополітичний курс України, треба змінити військово-політичне керівництво.

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"Тобто треба поставити на чолі України те керівництво, яке поділятиме точку зору Кремля. А таких у нас на горизонті взагалі немає. Такі плани були у Росії на початку вторгнення. Однак цей план провалився", – сказав Вігірінський.

Чи застосує Росія ядерну зброю

Традиційним інструментом шантажу з боку Кремля залишається ядерна зброя. Політолог припустив, що Росія не наважиться на її використання у найближчому майбутньому.

Я не думаю, що такі факти матимуть місце. Просто навіть через те, що тоді у Путіна зникне останній аргумент, який він використовує у своїх промовах,

– зауважив Вігірінський.

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Він додав, що якби Росія і використала ядерну зброю для удару по Україні, то це у глобальному сенсі не змінило б правил геополітичної гри.

Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні не змінить політику Заходу стосовно Росії. Так само цього не змінить навіть застосування ядерної зброї по країнах ЄС,

– сказав політолог.

Вігірінський додав, що якщо Путін хоче переламати ситуацію у світі на свою користь, то тут йому потрібно погрожувати ядерною зброєю безпосередньо США. Однак, за словами політолога, все свідчить про те, що російський диктатор до цього не готовий.

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"За інформацією з публічних джерел, поки що немає ознак того, що Росія має наміри в короткостроковій перспективі застосувати ядерну зброю", – зазначив Вігірінський.

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