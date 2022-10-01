Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він засудив російське "бряцання ядерною зброєю".

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Остін зауважив, що не бачив нічого, що вказувало б на те, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю.

Подібно до того, як він прийняв безвідповідальне рішення про вторгнення в Україну, він міг ухвалити інше рішення. Але зараз я не бачу нічого, що змусило б мене повірити, що він прийняв таке рішення,

– додав міністр.

Він додав, що приватно передав російському міністру оборони Сергію Шойгу, щоб він "не йшов цим шляхом і не здійснював такої безвідповідальної поведінки". За словами Остіна, останніми днями він із Шойгу не спілкувався, проте інші члени уряду США нещодавно передали Кремлю подібні повідомлення.

Окрім цього, міністр оборони назвав незаконною анексію тимчасово окупованих територій України, а погрози Путіна застосувати ядерну зброю – безвідповідальною заявою.

"Це бряцання ядерною зброєю – це не те, що ми очікували б почути від лідерів великих держав, які мають потенціал", – додав Остін.

За його словами, США продовжать підтримувати Україну в її зусиллях повернути території, захоплені Росією.

"Ми можемо очікувати, що українці продовжуватимуть просуватися вперед і намагатимуться повернути всю територію в межах своїх суверенних кордонів", – підсумував міністр.

Зверніть увагу! В американському Інституті вивчення війни припустили, що Путін таки може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Про це йому нічого не дасть.

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