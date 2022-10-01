Щодо ймовірної ядерної атаки з боку Росії поділилися своїми думками аналітики з Інституту з вивчення війни. Там зауважили, що ворог може використати кілька тактичних ядерних боєприпасів.

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Путін може ризикнути

Як зазначають експерти, ядерного удару Путін може завдати задля досягнення бажаного оперативного ефекту. Мовиться про заморожування лінії фронту, а також припинення контрнаступів ЗСУ. Але ризики надто високі.

Україну та Захід навряд чи залякають такого роду атаки. А все тому, що народ нашої країни неодноразово довів, що боротиметься за свою державу до останнього. Тож на диктатора очікує або капітуляція, або таки рішучий, але безглуздий крок.

Укладачі звіту вважають, що президент Росії може вибрати один з двох варіантів застосування ядерної зброї. Аналітики припускають, що ворогові не вистачить одного удару, тож може бути використано відразу кілька тактичних ядерних боєприпасів.

Куди може вдарити Росія ядеркою

За припущеннями аналітиків, мовиться про:

ключові українські наземні лінії зв'язку та командних центрів (це дозволить паралізувати контрнаступальні операції);

концентрацію Сил оборони України поблизу лінії зіткнення.

Щоб позбавити Україну можливості вести контрнаступ, ворогові доведеться використати не один тактичний ядерний боєприпас. Ці удари, переконані укладачі звіту, не принесуть йому бажаних результатів. Ба більше, він лиш підвищить рівень відплати, яку готують на Заході.

Можливий ядерний удар з боку Росії – чергова демонстрація того, що ворог не здобув жодних масштабних перемог у війні. Принаймні якщо пригадувати про бажання блискавично швидко взяти під контроль Київ і Харків.

Крім того, слід розуміти, що використання ядерної зброї не дозволить ворогові захопити всю територію України. Водночас окупанти можуть покладати надії саме на тактичні удари. Мовляв, з їхньою допомогою можна буде прорватися вглибину території України.

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