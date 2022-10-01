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Радимо Назад у 90-ті: чому мобілізація путіна стала "скринькою Пандори" для росіян

Якщо ви теж боїтеся ядерної війни, тривожно читаєте останні новини і зібрали ядерну валізку, цей текст для вас.

Існує три логічні причини, чому ядерної війни не буде

1. Путін цілком адекватний. Як би солодко вам не було вважати його безумним диктатором, який злетів з котушок, це не так. Він припустився фатальних помилок. Недооцінив силу спротиву України й реакцію наших союзників. Але ці помилки не значать, що він в неадекваті.

Всі роблять помилки, і Путін – не виняток. Про його адекватність говорять складні рішення, які він ухвалив після поразки його плану-бліцкригу. Відхід від Києва, вихід зі Зміїного, вихід з Ізюма замість битися в оточенні – дуже непопулярні в Росії, але дуже раціональні рішення.

Тож ядерної війни просто тому, що її хоче схиблений маніяк, не буде. Бо немає схибленого маніяка. Є раціональна, підступна і кровожерлива сволота, яка хоче жити і якій є що втрачати.

2. Ядерна війна не робить досяжною жодної з цілей Путіна. В результаті ядерної катастрофи він не отримає Україну. Не отримає нових прихильників "русского міра". Не отримає жодних ресурсів, що окуплять втрати росії від війни. Навпаки, ризики втратити те, що він має зараз, виростають в рази.

3. Переконаний, ухвалюючи рішення про вторгнення до України, Путін прораховував межу, до якої він готовий дійти. Також переконаний, що США та Велика Британія теж прораховували можливі ризики ядерної війни, коли, поставляючи нам зброю, фактично вступили у війну з ядерною державою.

В мене питання до вас і вашої логіки: як ви думаєте, чий прогноз і моделювання ситуації буде точнішим – Росії, чи США та UK? Ото ж бо!

Плани про Щекавицю передчасні

На мою думку, вірогідність глобального ядерного конфлікту дорівнює нулю. Немає жодної країни в світі, враховуючи Росію, в чиїх інтересах це було б. Зберігається реальна загроза тактичного ядерного удару на фронті. Але поки що – це не ризики цивільних.

Тому якщо ви цивільні й живете далеко від лінії фронту, видихайте і живіть нормальним життям. Ніхто вас в ядерний пил не зітре. Стиралка ще не виросла. Не слухайте Путіна і встр*тих експертів, які транслюють власні страхи на вас, щоб зробити собі терапію за ваш рахунок.

Думайте логічно і не піддавайтеся страху. Виховуйте дітей, займайтеся спортом, майте здоровий сон, працюйте, допомагайте армії з усих сил і навалюйте обізянам в інтернетах. Країні треба ви, мої любі друзі! Країні треба ваш ресурс. Країна бореться, поки боретеся ви особисто. Не дамо Путіну жодного шансу Переможемо!

Цікаве – прогнози щодо імовірного ядерного удару Путіна: дивіться відео