Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Раніше російський правозахисник Марк Фейгін сказав, чи вступить Захід у війну, якщо путін застосує ядерну зброю.

Важливо Звідки росія може завдати ядерного удару та чи наважиться на це путін

Україні треба комунікувати з США і Китаєм

Давидюк зазначив, що в голові шизофреніка, яким є путін, логіки немає. Той факт, що країна, яка має виходи до багатьох морів і океанів, може залишитись без флоту, не спинить путіна. Хоча це крах держави за 10 – 20 років. Тому, аби спинити путіна, Україна має комунікувати з США і Китаєм на предмет розділу росії, як це було з Німеччиною в 1945 році.

Для них світовий порядок важливіший, ніж путінські погрози чи його вистріл по території України. Вони розуміють, що тоді такі країни, як-от Іран, Ізраїль, КНДР розроблятимуть свою ядерну зброю. Вони казатимуть, що ера великих ядерних держав завершилась, і вона має бути в усіх держав, хто відчуває щодо себе несправедливість з боку цих великих країн,

– зауважив політолог.

Він продовжив, що це розв'яже руки багатьом режимам і терористичним угрупованням. Це не потрібно Китаю і США. Тому ми маємо спонукати їх до того, щоб вони розірвали й розділили між собою росію.

"Ось це той сценарій, який ми маємо нав'язувати Китаю і Заходу. Знищення самого лише флоту замало. Це не зупинить путіна стратегічно. Лише страх бути розірваним завдасть йому проблем", – наголосив Давидюк.

Формула путіна

Політолог додав, що путін створив собі формулу, коли він завдасть тактичного ядерного удару по Україні, у відповідь отримає стратегічний ядерний удар, що дасть можливість використати подібний удар уже йому.

Однак навіть тактичний ядерний удар по Україні – це забруднена територія, це наші жертви. Тому треба не лише говорити, що буде потоплений флот, а показати, що буде зруйнована росія,

– підкреслив він.

За словами Давидюка, відповідь Заходу буде співмірною з ударом путіна, однак це не буде ядерний удар. Тож формулу росії це виведе з гри.

"Утім це проблеми Заходу. Коли Боррель виходить каже, що ядерні погрози путіна це не блеф, то має запропонувати рішення, як політик", – сказав політолог.

На його думку, Україна має розробити це рішення і змусити Захід погрожувати росії реальним розпадом. Тоді вона почує. Економіка росії, порівняно з економікою США чи Китаю, просто мізерна.

Мобілізація демонструє підтримку росіян путіну

Також політолог розповів: Захід говорить про те, що путіну й росіянам треба зберегти обличчя. Росіяни нині підписуються під війною путіна в Україні, коли погоджуються на мобілізацію.

Якщо держава й народ зірвуть ось цей призов, це буде означати, що війна і ядерна зброя путіна. Люди цього не підтримують. Інакше, вони підписуються під тим, що підтримують і ядерні погрози, і війну, і вбивства, і мародерства, і ґвалтування,

– підсумував він.

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