Таку думку 24 каналу озвучив громадський діяч, воїн ЗСУ Євген Карась. Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав, що мобілізація – це війна путіна проти росії.

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Путін вирішив завалити українців "м'ясом"

Карась розповів, що радше за все, путін просто вирішив завалити українців "м'ясом". Як це було в часи сталіна. Мовляв, тоді вдалось, вдасться і зараз.

Вони намагались це зробити в лютому. Просто тоді були мобілізовані з Донецька й Луганська. Тепер, коли вони знову десь зазнають розгрому, спробують "закидати" нас мобілізованими росіянами. Думають, може по-іншому кулі зараз будуть летіти. Тому пошлють на наші кулемети, і знову те все поляже,

– зазначив воїн ЗСУ.

Це намагання бодай якось відповісти на наш контрнаступ

Громадський діяч продовжив, що мобілізація в росії – це не бажання залякати Україну і спробувати наступати ще десь. Це панічна реакція на наш контрнаступ.

"Мабуть, китайці розповіли путіну, що з ним буде за 3 місяці. Тому стягнули мобілізованих, аби затикати дірки в обороні", – зауважив Карась.

Він додав, що мільйон мобілізованих може якось зупинити темпи просування ЗСУ. Проте, використати їх для атаки росіяни ніяк не можуть.

Перших мобілізованих ми побачимо вже за кілька тижнів

За словами воїна ЗСУ, перших мобілізованих ми на фронті побачимо вже за 3 тижні. Буде дуже весело, радіоперехоплення будуть дуже прикольні. Та й пересуватись по території російського фронту буде небезпечно навіть їхнім військовим.

Буде багато "розборок" між кадирівцями, вагнерівцями, мобілізованими, регулярними російськими військовими, спецназом, росгвардією. Вони всі ненавидітимуть один одного,

– підсумував громадський діяч.

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