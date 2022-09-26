Про це 24 каналу сказав громадський діяч, воїн ЗСУ Євген Карась. За його словами, протестувати росіянам проти кремлівського режиму загалом є дуже непростим ділом.

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Підривна діяльність у росії є нелегкою

Карась зауважив, що після заяви президента путіна щодо мобілізації в росії є випадки підпалу військкоматів, останній із яких стався у Сибіру.

Нормальний, у принципі, йде рух. Хотілося би більше. Але треба розуміти, що безпосередньо підривна діяльність проти кремлівського режиму в росії все-таки не так і легко,

– наголосив воїн ЗСУ.

За його словами, це фактично участь у бойових діях. Адже людину реально будуть катувати, можуть позбавити її кінцівок в управах фсб. Дехто звідти взагалі живим може не вийти.

Карась про мобілізацію та причини для справжніх протестів у росії: дивіться відео

Що може спричинити справжні протести в росії

Карась зазначив, що протестувати проти кремлівського режиму загалом є дуже непростим ділом.

Цей застрелений воєнком – це вже серйозно. Спалені військкомати – це вже непогано. Дагестан – це теж непогано,

– вважає громадський діяч.

Він додав, що насправді складно спрогнозувати, що із згаданих дій може раптово перерости в геометричну прогресію й призвести до результату. Тому Україні та її захисникам треба просто робити свою роботу.

До речі! Президент росії владімір путін навряд чи подолає фундаментальні структурні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян. В Інституті вивчення війни вважають, що часткова мобілізація створить додаткові сили, але неефективно та з великими внутрішніми соціальними та політичними витратами.

Протести в росії через мобілізацію: що відомо

У росії продовжуються протести через мобілізацію. Зокрема, в Іркутській області 26 вересня чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. Напередодні найкращому другу вручили повістку.

У російському місті Урюпінськ Волгоградської області чоловік підпалив військкомат. Таким чином росіяни роблять все, щоб не їхати на війну в Україну.

Жителі Дагестану активно виступають проти часткової мобілізації в росії, яку оголосив диктатор владімір путін. Там вирішили розпочати полювання на тих, хто причетний до мобілізаційних заходів.

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