Про це 24 каналу сказав громадський діяч, воїн ЗСУ Євген Карась. За його словами, протестувати росіянам проти кремлівського режиму загалом є дуже непростим ділом.
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Підривна діяльність у росії є нелегкою
Карась зауважив, що після заяви президента путіна щодо мобілізації в росії є випадки підпалу військкоматів, останній із яких стався у Сибіру.
Нормальний, у принципі, йде рух. Хотілося би більше. Але треба розуміти, що безпосередньо підривна діяльність проти кремлівського режиму в росії все-таки не так і легко,
– наголосив воїн ЗСУ.
За його словами, це фактично участь у бойових діях. Адже людину реально будуть катувати, можуть позбавити її кінцівок в управах фсб. Дехто звідти взагалі живим може не вийти.
Карась про мобілізацію та причини для справжніх протестів у росії: дивіться відео
Що може спричинити справжні протести в росії
Карась зазначив, що протестувати проти кремлівського режиму загалом є дуже непростим ділом.
Цей застрелений воєнком – це вже серйозно. Спалені військкомати – це вже непогано. Дагестан – це теж непогано,
– вважає громадський діяч.
Він додав, що насправді складно спрогнозувати, що із згаданих дій може раптово перерости в геометричну прогресію й призвести до результату. Тому Україні та її захисникам треба просто робити свою роботу.
Протести в росії через мобілізацію: що відомо
- У росії продовжуються протести через мобілізацію. Зокрема, в Іркутській області 26 вересня чоловік влаштував стрілянину у військкоматі. Напередодні найкращому другу вручили повістку.
- У російському місті Урюпінськ Волгоградської області чоловік підпалив військкомат. Таким чином росіяни роблять все, щоб не їхати на війну в Україну.
- Жителі Дагестану активно виступають проти часткової мобілізації в росії, яку оголосив диктатор владімір путін. Там вирішили розпочати полювання на тих, хто причетний до мобілізаційних заходів.
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