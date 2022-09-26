Про це 24 каналу сказав громадський діяч, воїн ЗСУ Євген Карась. За його словами, протестувати росіянам проти кремлівського режиму загалом є дуже непростим ділом.

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Підривна діяльність у росії є нелегкою

Карась зауважив, що після заяви президента путіна щодо мобілізації в росії є випадки підпалу військкоматів, останній із яких стався у Сибіру.

Нормальний, у принципі, йде рух. Хотілося би більше. Але треба розуміти, що безпосередньо підривна діяльність проти кремлівського режиму в росії все-таки не так і легко,
– наголосив воїн ЗСУ.

За його словами, це фактично участь у бойових діях. Адже людину реально будуть катувати, можуть позбавити її кінцівок в управах фсб. Дехто звідти взагалі живим може не вийти.

Карась про мобілізацію та причини для справжніх протестів у росії: дивіться відео

Що може спричинити справжні протести в росії

Карась зазначив, що протестувати проти кремлівського режиму загалом є дуже непростим ділом.

Цей застрелений воєнком – це вже серйозно. Спалені військкомати – це вже непогано. Дагестан – це теж непогано,
– вважає громадський діяч.

Він додав, що насправді складно спрогнозувати, що із згаданих дій може раптово перерости в геометричну прогресію й призвести до результату. Тому Україні та її захисникам треба просто робити свою роботу.

Протести в росії через мобілізацію: що відомо

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