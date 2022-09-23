Про це сказав радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час стріму з Марком Фейгіним, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що там можна спертися на місцевих, а також на підтримку НАТО у вигляді флоту й авіації.

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Чому Крим є найкращим місце для бунту росіян

Арестович вважає, що саме український Крим є ідеальним місцем для того, щоб росіяни збунтувалися проти кремлівської влади.

Там можна спертися на місцевих. Вони думають, що ми їх записали в 2014 році у зрадники. Тож вони мають чудовий шанс довести свою вірність Україні, збунтувавшись,

– наголосив радник голови Офісу Президента.

Він зауважив, що на півострові є кримські татари, у яких є шанс збунтуватися. А там уже й Туреччина буде дивитися. До того ж обороняти перешийок і міст набагато легше, ніж, наприклад, Пермську губернію, яка відкрита з усіх боків.

Теоретично я можу порадити всім охочим реально протестувати їхати до Криму і робити це там,

– заявив Арестович.

Радник голови Офісу Президента додав, що генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що, якщо раптом щось піде не так, удари завдаватимуться по чорноморському флоту росії, зокрема, по його базах. Тому одразу буде вирішена проблема придушення опору протестувальників з боку російських військових.

Арестович пояснив, чому Крим – найкраще місце для бунту росіян: дивіться відео

Там близько Україна й НАТО

Арестович наголосив, що Крим узагалі є найкращим місцем для бунту росіян. Адже там близько українські захисники і НАТО у вигляді флоту й авіації.

Кращого місця не знайдеш. Піднімайте Крим на вуха, бунтуйте. Не можеш утекти в Монголію або Фінляндію, їдь до Криму,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Принагідно він зауважив, що дещо дивним є те, що росіяни намагаються втекти в Фінляндію, оскільки ця країна прагне вступити в НАТО, яким росіян так лякає путін.

Протести в росії проти мобілізації: що відомо

Населення росії, схоже, не сприйняло рішення владіміра путіна оголосити часткову мобілізацію. Після заяви про часткову мобілізацію у росії анонсували всенародну акцію протесту.

Лише перспектива потрапити у пекло війни в Україні, яку розв'язав кремль, змусила росіян почати виходити на протести. Проте росія не змінює звичок та жорстко придушує всі спроби висловити незадоволення.

Росіяни не реагували на масові вбивства та катування в Україні. Проте натяк на протести у них з'явився, коли путін оголосив часткову мобілізацію. 22 вересня Володимир Зеленський опублікував традиційне відео, в якому звернувся до росіян.

До речі – в росії спалили вже кілька військкоматів через мобілізацію: дивіться відео