Володимир Зеленський 22 вересня опублікував традиційне відео. Він звернувся до росіян.
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"У містах росії пройшли протести проти мобілізації – хай немасові, але вони були. І є. І це показник. Не тільки в москві та петербурзі. Ми знаємо реальні настрої у регіонах росії", – сказав президент.
Всі росіяни є співучасниками війни
За словами Зеленського, люди в Дагестані, Бурятії та інших республіках, які входять до росії, розуміють, що їх просто кинули на смерть. Як сказав президент, це зробив путін.
Чому, наприклад, дагестанці чи будь-хто ще мають гинути на Харківщині чи під Донецьком? Та тому, що одна людина в росії так вирішила. Немає іншої причини. Ви вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств та тортур українців, бо ви мовчали, – заявив Зеленський.
Вже підготували повістки
Президент зазначив, що чоловіки мають вибір – загинути, отримати інвалідність або ж зберегти здоров'я. Щодо жінок, то вони можуть назавжди втратити чоловіків, синів, онуків або ж спробувати захистити їх.
Наразі росія підготувала повістки для 300 тисяч осіб. Їх надрукували та підписали заздалегідь.
"Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків – це головне, про що вони зараз замовчують", – повідомив очільник країни.
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Варіанти для росіян, щоб вижити
Президент повідомив, що кремль мобілізуватиме всіх підряд. Мовиться не тільки про військових запасу, а будь-яких чоловіків. Росія залякуватиме тих, хто намагатиметься уникнути безпосередньої участі у війні в Україні.
55 тисяч російських солдатів загинули на цій війні за пів року. Десятки тисяч поранені, скалічені. Бажаєте більше? Ні? Тоді протестуйте. Боріться. Тікайте. Або здавайтесь в український полон. Це варіанти для вас, щоб вижити, – закликав Зеленський.
Він додав, що кремлівська верхівка не відправить в Україну своїх дітей. Щодо звичайних росіян, то москва навіть не робить зусиль забрати їхні тіла й поховати.