Однак, за інформацією російських ЗМІ, насправді у росії хочуть мобілізувати 1 мільйон людей. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Втім, у кремля будуть великі проблеми з мобілізацією. Адже росіяни не мотивовані йти на війну.

Проблеми з мобілізацією у росії

"Немає жодного відео, де люди масово йшли б до військкоматів і казали, що готові підтримувати путіна та війну", – зазначив Давидюк.

Він додав, що не підуть воювати навіть діти ідейних кремлівських чиновників. Політолог нагадав, що син пєскова відмовився від мобілізації.

Ніхто не був проти красти з бюджету та дивитися на війну по телевізору. Але ніхто не хоче вмирати за путіна. Тому будуть виловлювати на вулицях "іванів-дурників" і відправлятимуть їх під Херсон, щоб вони там померли, захищаючи путінські олігархічні інтереси,

– наголосив Давидюк.

Чому росіяни не хочуть їхати на війну

За словами Давидюка, росіяни бояться їхати на війну в Україну через дії ЗСУ. Зокрема, люди в росії деморалізовані наступом українських військових на Харківщині, який проявив всю слабкість російської армії.

"Україна також показала, що наша армія може бити їх сотнями тисяч. Тисячі росіян повернулися у росію з пораненнями, 50 тисяч вже взагалі нікуди не поїхали", – зауважив політолог.

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Він додав, що великий вплив на небажання росіян йти на війну також справив обмін полоненими 21 вересня.

Повернення полонених в розрахунку 1 до 4 продемонструвало росіянам, що для путіна його кум важливіший, ніж російські солдати. І навпаки, для них стало очевидним, що українська держава б'ється за кожного військового,

– пояснив Давидюк.

Тест для росіян

Політолог зазначив, що зараз для громадян росії настав найкращий час, аби змінити життя країни на краще.

Розумна нація вже давно б скористалася цим "подарунком долі" для того, щоб почати революцію і змінити режим. Зараз буде тест, наскільки росіяни – розумна нація, і наскільки вони готові перестати бути рабами і перетворитися на свідомих громадян,

– сказав Давидюк.

Він додав, що якби жителі росії проявили свою жорстку позицію і виступили проти путіна, то їм би вдалося змінити режим протягом тижня.

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