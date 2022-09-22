Однак, за інформацією російських ЗМІ, насправді у росії хочуть мобілізувати 1 мільйон людей. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Втім, у кремля будуть великі проблеми з мобілізацією. Адже росіяни не мотивовані йти на війну.
Проблеми з мобілізацією у росії
"Немає жодного відео, де люди масово йшли б до військкоматів і казали, що готові підтримувати путіна та війну", – зазначив Давидюк.
Він додав, що не підуть воювати навіть діти ідейних кремлівських чиновників. Політолог нагадав, що син пєскова відмовився від мобілізації.
Ніхто не був проти красти з бюджету та дивитися на війну по телевізору. Але ніхто не хоче вмирати за путіна. Тому будуть виловлювати на вулицях "іванів-дурників" і відправлятимуть їх під Херсон, щоб вони там померли, захищаючи путінські олігархічні інтереси,
– наголосив Давидюк.
Чому росіяни не хочуть їхати на війну
За словами Давидюка, росіяни бояться їхати на війну в Україну через дії ЗСУ. Зокрема, люди в росії деморалізовані наступом українських військових на Харківщині, який проявив всю слабкість російської армії.
"Україна також показала, що наша армія може бити їх сотнями тисяч. Тисячі росіян повернулися у росію з пораненнями, 50 тисяч вже взагалі нікуди не поїхали", – зауважив політолог.
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Він додав, що великий вплив на небажання росіян йти на війну також справив обмін полоненими 21 вересня.
Повернення полонених в розрахунку 1 до 4 продемонструвало росіянам, що для путіна його кум важливіший, ніж російські солдати. І навпаки, для них стало очевидним, що українська держава б'ється за кожного військового,
– пояснив Давидюк.
Тест для росіян
Політолог зазначив, що зараз для громадян росії настав найкращий час, аби змінити життя країни на краще.
Розумна нація вже давно б скористалася цим "подарунком долі" для того, щоб почати революцію і змінити режим. Зараз буде тест, наскільки росіяни – розумна нація, і наскільки вони готові перестати бути рабами і перетворитися на свідомих громадян,
– сказав Давидюк.
Він додав, що якби жителі росії проявили свою жорстку позицію і виступили проти путіна, то їм би вдалося змінити режим протягом тижня.
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Часткова мобілізація у росії: коротко
- Росіяни обурені рішенням кремля про тимчасову мобілізацію. Коли з'явилися лише чутки про можливу мобілізацію, вони почали шукати способи "відкосити" від служби. Зокрема, намагалися знайти інформацію, як безболісно можна зламати собі руки та ноги.
- Коли ж про часткову мобілізацію повідомили офіційно, росіяни розкупили всі квитки на прямі рейси з Москви до Стамбула.
- Аби заманити росіян на службу, військкомати країни-окупанта вдаються до хитрощів. У Москві та області почали з'являтися листівки з заголовком "Допоможемо уникнути призову". Насправді ж автором листівки є військовий комісаріат Тверського району.