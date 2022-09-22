Що показав путін обміном полонених на медведчука

Обмін медведчука на наших героїв є великою перемогою для України. Про це 24 каналу розказав військовий ЗСУ, речник спільноти Inform Napalm Михайло Макарук.

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За його словами, що медведчук – це "відпрацьований матеріал", адже з нього вже висмоктали усю інформацію. Більше ні для чого він не потрібний.

Медведчук – це старий кульгавий пе**к, який не може вже нічого зробити в цьому світі. Проте він кум ще одного такого самого плішивого карлика, якого звати вовочка,

– каже Макарук.

Він зауважив, що той самий "вовочка" довів, що йому байдуже на своє населення. Він обміняв чи не найзаклятіших ворогів росії, яких вони хотіли судити, катувати та страчувати, на медведчука і водночас оголосив мобілізацію. Цим путін продемонстрував, що буде рятувати та тих, хто наближений до влади, наприклад, свого кума, а всіх інших – звичайних росіян – відправить помирати на війну.

Макарук про обмін українських військовополонених на медведчука: дивіться відео

Медведчук розповів усе

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що кум путіна з моменту арешту у квітні 2022 року розказав усе, що можна, та надав усю потрібну інформацію, зокрема й про агентурну мережу російських спецслужб, яку вони вибудовували напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого. Кількох осіб, на яких під час допитів вказав медведчук, вже навіть заарештували.

У СБУ запевнили, що обмін медведчука жодним чином негативно не вплине на подальші судові слухання та розгляд його справи.