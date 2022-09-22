Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він розказав про те, що переговори про звільнення захисників "Азовсталі" почались ще тоді, коли вони виходили з заводу.

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Медведчук надав усю потрібну інформацію

Подоляк зазначив, що медведчук уже надав усю потрібну інформацію. Він з тих людей, які на "понтах" можуть ходити лише коридорами Верховної Ради, а за її межами всього бояться.

Він виклав усе, що можна не лише щодо свого бізнесу. Усе це ми вже розуміємо і знаємо, хто яку роль відіграв. Він абсолютно щиро розповів про всю агентурну мережу, яку вибудовували російські спецслужби напередодні вторгнення 24 лютого,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

За словами Подоляка, вже є навіть кілька заарештованих осіб, на яких указав медведчук. Утім детально про це розповідатиме СБУ під час свого брифінгу.

Довіряти словам пєскова, лаврова – не варто

Радник голови Офісу Президента України додав, що пєсков і лавров у росії неодноразово розказували, що обмін медведчука їх не цікавить. Однак ситуація, яка склалась, ще раз продемонструвала, що ці люди абсолютно далекі від рішень путіна й не розуміють узагалі всього, що відбувається.

"Це просто випадкові люди, які займають певні посади. Усе, що вони говорять треба ділити на 10 чи на 20. Я це кажу для того, щоб ми й у майбутньому звертали менше уваги на їхні заяви", – наголосив Подоляк.

Одного медведчука обміняли на 200 українців

Він також підтвердив, що одного медведчука обміняли на 200 українців. Додаткова опція була обмін 5 на 55, але з урахування його. Також присутність медведчука допомогла повернути 10 іноземних бійців з країн-партнерів.

Це конкретна арифметика і вона абсолютно нормальна, погляньте кого ми забрали. Це для України дуже принципово, бо вся російська пропаганда будувалась на тому, що цих людей потрібно демонстративно стратити,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

Він нагадав, що в Маріуполі для цього навіть клітки будували. Однак Україна ще раз продемонструвала, що береже своїх громадян і бореться за них. Крім того, це ще й завдало удар російській пропаганді.

"Я хочу, аби всі почули – для України кожен, хто сьогодні у полоні – це дуже велика цінність, і за кожного далі ми будемо боротися, і при першій можливості заберемо всіх", – зазначив Подоляк.

Легкої долі у медведчука в росії не буде

На думку радника голови Офісу Президента України, легкої долі у медведчука в росії не буде. Медведчук – це синонім слова "зло", а карму ніхто не скасовував. Можна пригадати низку дивних смертей топменеджерів росії. Це може бути майбутнім медведчука.

Це обов'язково, бо він давав декому великі обіцянки. І сьогодні цей дехто (путін – 24 канал) виглядає, як повний лузер, бо робив ставку на таких, як медведчук. Він (кум путіна – 24 канал) вже борг для тієї людини, яка робила на нього ставку,

– підсумував Подоляк.

Подоляк про обмін медведчука на полонених: дивіться відео

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