Загалом вдалося повернути 215 українських захисників. 200 з яких росія погодилася обміняти на кума путіна віктора медведчука.

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Пам'ятаймо кожного, хто залишився у полоні

Після звільнення з російського полону, Богдан Кротевич опублікував звернення до своїх побратимів в одній із соцмереж, де закликав обережно давати інтерв'ю та коментарі ЗМІ. Командир зауважив, що багато військових ще перебувають у полоні, тому варто фільтрувати всі свої слова. Український захисник також зізнався, що відчуває сором за те, що його повернули раніше інших.



Богдан Кротевич нагадує про побратимів, що залишилися у полоні / Скриншот з соцмереж

Сестра Богдана Кротевича, Сандра, в ефірі одного з телеканалів розповіла, що не очікувала, що зараз вдасться повернути командирів. Жінка каже, що не дивлячись на те, що багатьох людей вже вдалося повернути з полону, – це лише 20% від усіх тих, хто туди потрапив.

Не всі хлопці і дівчата повернулися вчора. Ми будемо боротися за всіх інших,

– додала Сандра Кротевич.

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Що відомо про Богдана Кротевича

Богдан Кротевич – начальник штабу полку "Азов". Має позивний "Тавр". Захищати українську землю від загарбників вирішив після анексії Криму, звідки походить родом.

Захищав Маріуполь та "Азовсталь" зі своїми побратимами. У травні його разом з іншими полоненими вивезли на окуповану територію Донецької області. Після цього зв'язок з Богданом зник.

Сестра воїна стверджує, що була переконана у тому, що його, як командира, повернуть з полону в останню чергу. На щастя, військового разом з частиною інших захисників "Азовсталі", вдалося звільнити.

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Зазначимо, що перший обмін відбувся 29 червня. Тоді додому повернулися 144 українські воїни.

215 українських військових вдалося звільнити 21 вересня. Серед них – Мар'яна Мамонова, що зараз перебуває на 9 місяці вагітності.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українській стороні вдалося також повернути 5 командирів. За них довелося віддати 55 зрадників.

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