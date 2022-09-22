Всего удалось вернуть 215 украинских защитников. 200 из которых россия согласилась обменять на кума путина виктора медведчука.

К теме Сказал, что жив, – жены защитников "Азовстали" со слезами описали первые эмоции после обмена

Помним каждого, кто остался в плену

После освобождения из российского плена Богдан Кротевич опубликовал обращение к своим собратьям в одной из соцсетей, где призвал осторожно давать интервью и комментарии СМИ. Командир отметил, что многие военные еще находятся в плену, поэтому следует фильтровать все свои слова. Украинский защитник также признался, что испытывает стыд за то, что его вернули раньше других.



Богдан Кротевич напоминает об оставшихся в плену собратьях / Скриншот из соцсетей

Сестра Богдана Кротевича, Сандра, в эфире одного из телеканалов рассказала, что не ожидала, что сейчас удастся вернуть командиров. Женщина говорит, что, несмотря на то, что многих людей уже удалось вернуть из плена, – это лишь 20% всех попавших туда.

Не все ребята вернулись вчера. Мы будем бороться за всех остальных,

– добавила Сандра Кротевич.

Обратите внимание "Лучшая новость за последнее время": Сенцов отреагировал на освобождение защитников "Азовстали"

Что известно о Богдане Кротевиче

Богдан Кротевич – начальник штаба полка "Азов". Имеет позывной "Тавр". Защищать украинскую землю от захватчиков решил после аннексии Крыма, откуда родом.

Защищал Мариуполь и "Азовсталь" со своими собратьями. В мае его вместе с другими пленниками вывезли на оккупированную территорию Донецкой области. После этого связь с Богданом исчезла.

Сестра воина утверждает, что была убеждена в том, что его как командира вернут из плена в последнюю очередь. К счастью, военного вместе с частью других защитников "Азовстали", удалось освободить.

Возвращение защитников из плена: последние новости

Первый обмен состоялся 29 июня. Тогда домой вернулись 144 украинских воина.

215 украинских военных удалось освободить 21 сентября. Среди них – Марьяна Мамонова, которая сейчас находится на 9 месяце беременности.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинской стороне удалось также вернуть 5 командиров. За них пришлось отдать 55 предателей.

Заметьте – Калина, Волына, Пташка на свободе: смотрите видео