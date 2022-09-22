Что показал путин обменом пленных на медведчука

Обмен медведчука на наших героев является большой победой для Украины. Об этом 24 каналу рассказал военный ВСУ, спикер сообщества Inform Napalm Михаил Макарук.

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По его словам, медведчук – это уже "отработанный материал", ведь из него уже высосали всю информацию. Больше он ни для чего не нужен.

Медведчук – это старый хромой пе**к, который уже не может ничего сделать в этом мире. Однако он кум еще одного такого же плешивого карлика, которого зовут вовочка,

– говорит Макарук.

Он заметил, что тот самый "вовочка" доказал, что ему безразлично свое население. Он обменял едва ли не самых заклятых врагов россии, которых они хотели судить, пытать и казнить, на медведчука и одновременно объявил мобилизацию. Этим путин продемонстрировал, что будет спасать тех, кто приближен к власти, например, своего кума, а всех остальных – обычных россиян – отправит умирать на войну.

Макарук об обмене украинских военнопленных на медведчука: смотрите видео

Медведчук рассказал все

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что кум путина с момента ареста в апреле 2022 года рассказал все, что можно, и предоставил всю нужную информацию, в том числе об агентурной сети российских спецслужб, которую они выстраивали накануне полномасштабного вторжения 24 февраля. Несколько человек, на которых во время допросов указал медведчук, уже даже арестовали.

В СБУ заверили, что обмен медведчука никоим образом не повлияет на дальнейшие судебные слушания и рассмотрение его дела.