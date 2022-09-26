Об этом 24 каналу сказал общественный деятель, воин ВСУ Евгений Карась. По его словам, протестовать россиянам против кремлевского режима в целом очень непростое дело.

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Подрывная деятельность в россии нелегка

Карась отметил, что после заявления президента путина о мобилизации в россии есть случаи поджога военкоматов, последний из которых произошел в Сибири.

Нормальное, в принципе, идет движение. Хотелось бы больше. Но надо понимать, что непосредственно подрывная деятельность против кремлевского режима в россии все-таки не так-то легко,

– подчеркнул воин ВСУ.

По его словам, это фактически участие в боевых действиях. Ведь человека реально будут пытать, могут лишить его конечностей в управах ФСБ. Кое-кто оттуда вообще живым может не выйти.

Карась о мобилизации и причинах для настоящих протестов в россии: смотрите видео

Что может повлечь за собой настоящие протесты в россии

Карась отметил, что протестовать против кремлевского режима в целом очень непростое дело.

Этот застреленный военком – это уже серьезно. Сожженные военкоматы – это уже неплохо. Дагестан – это тоже неплохо,

– считает общественный деятель.

Он добавил, что на самом деле сложно спрогнозировать, что из этих действий может внезапно перерасти в геометрическую прогрессию и привести к результату. Поэтому Украине и ее защитникам нужно просто делать свою работу.

Кстати говоря! Президент россии владимир путин вряд ли преодолеет фундаментальные структурные проблемы, пытаясь мобилизовать большое количество россиян. В Институте изучения войны считают, что частичная мобилизация создаст дополнительные силы, но неэффективно и с большими внутренними социальными и политическими издержками.

Протесты в россии из-за мобилизации: что известно

В россии продолжаются протесты из-за мобилизации. В частности, в Иркутской области 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате. Накануне лучшему другу вручили повестку.

В русском городе Урюпинск Волгоградской области мужчина поджег военкомат. Таким образом, россияне делают все, чтобы не ехать на войну в Украину.

Жители Дагестана активно выступают против частичной мобилизации в россии, которую объявил диктатор владимир путин. Там решили начать охоту на тех, кто причастен к мобилизационным мерам.

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