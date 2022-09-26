Таку думку 24 каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше він розповів про те, що протести в росії можуть знести путінський режим.

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Протестувальникам роздають повістки

Яковенко зазначив: те, що протестувальникам проти мобілізації в росії роздають повістки – це своєрідне почуття гумору кремля. Найлегший варіант у цій ситуації, що людина просто відмовлятиметься від перспективи фронту під загрозою в'язниці.

Гірше ж буде, якщо він поверне зброю не в той бік. Тому, якщо в кремлі зовсім ідіоти, то таку людину на фронт вони відправлять,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Серед мобілізованих різний контингент

Він продовжив, що серед мобілізованих трапляється різний контингент. Дехто співає, радіє, кричить усіляку гидоту. Однак не всі їх підтримують, бо є й такі, хто сидить тихо з серйозним обличчям. Ейфорія крикунів завершиться, коли з фронту прибудуть перші "вантажі 200" з мобілізованими. Гарно сказав Залужний: "Ми розгромили професійну армію, розгромимо й любительську".

"Вони не вміють воювати. Та й звідки, коли їх набирають просто на вулиці. Тож, усе ще попереду", – наголосив Яковенко.

Війна путіна проти росії лише почалася

Російський опозиційний журналіст додав, що війна путіна проти росії лише почалась. Схоже, саме цю війну диктатор мав на увазі, коли говорив, що, мовляв, ще нічого не починали.

Почав. Подивимось,

– підкреслив він.

Треба всіма способами уникати мобілізації

За словами Яковенка, є вже факти втечі мобілізованих. Також і Зеленський радив їм здаватись у полон. Однак люди, які не вміють воювати, не вміють і здаватись. Тому найкращий варіант уникнути ганебної смерті окупанта – уникнути мобілізації:

Не наближатись до військкоматів ближче, ніж на 10 кілометрів.

Не брати в руки повістки.

Не жити за місцем реєстрації.

Не відчиняти нікому двері.

За можливістю, скоротити свою присутність за межами житла.

"Погріб, бункер. Якщо немає можливості поїхати з країни, то це найкращий варіант", – сказав російський опозиційний журналіст.

В історії росії вже була революція від фронтовиків

Він також розповів про те, що коли справа дійде до масового знищення "мобіків" на фронті, то вони звідти йтимуть частинами. Так, як було в часи Першої світової війни.

Тоді російська армія просто почала розвалюватись, розвалювати фронт. Солдати цілими батальйонами, а іноді й полками, зі зброєю повертались у російський тил. Так, власне і сталась лютнева, а потім і жовтнева революція,

– підсумував російський опозиційний журналіст.

Яковенко прокоментував мобілізацію в росії: дивіться відео

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