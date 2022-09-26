Такое мнение 24 канала озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее он рассказал о том, что протесты в России могут снести путинский режим .

Интересно Дагестан – первая ласточка, для путина назревает очень плохая ситуация

Протестующим раздают повестки

Яковенко отметил: то, что протестующим против мобилизации в России раздают повестки – это своеобразное чувство юмора кремля. Самый легкий вариант в этой ситуации, что человек будет просто отказываться от перспективы фронта под угрозой тюрьмы.

Хуже будет, если он вернет оружие не в ту сторону. Поэтому, если в кремле совсем идиоты, то такого человека на фронт они отправят,

– заметил российский оппозиционный журналист.

Среди мобилизованных разный контингент

Он продолжил, что среди мобилизованных встречается разный контингент. Некоторые поют, радуются, кричат всякую гадость. Однако не все их поддерживают, потому что есть и сидящие тихо с серьезным лицом. Эйфория крикунов завершится, когда с фронта прибудут первые "грузы 200" с мобилизованными. Хорошо сказал Залужный: "Мы разгромили профессиональную армию, разгромим и любительскую".

"Они не умеют воевать. Да и откуда, когда их набирают прямо на улице. Так что все еще впереди", - подчеркнул Яковенко.

Война путина против России только началась

Российский оппозиционный журналист добавил, что война путина против России только началась. Похоже, именно эту войну диктатор имел в виду, когда говорил, что еще ничего не начинали.

Начал. Посмотрим,

– подчеркнул он.

Надо всеми способами избегать мобилизации

По словам Яковенко, уже есть факты побега мобилизованных. Также и Зеленский советовал им сдаваться в плен. Однако люди, не умеющие воевать, не умеют и сдаваться. Поэтому лучший вариант избежать позорной смерти оккупанта – избежать мобилизации:

Не приближаться к военкоматам ближе чем на 10 километров.

Не брать в руки повестки.

Не жить по месту регистрации.

Не открывать никому дверь.

По возможности сократить свое присутствие за пределами жилья.

"Погреб, бункер. Если нет возможности уехать из страны, то это самый лучший вариант", – сказал российский оппозиционный журналист.

В истории россии уже была революция от фронтовиков

Он также рассказал о том, что когда дело дойдет до массового уничтожения "мобиков" на фронте, то они будут оттуда идти по частям. Так, как было во время Первой мировой войны.

Тогда российская армия начала разваливаться, разваливать фронт. Солдаты целыми батальонами, а иногда и полками с оружием возвращались в русский тыл. Да, собственно и произошла февральская, а затем и октябрьская революция,

– подытожил российский оппозиционный журналист.

Яковенко прокомментировал мобилизацию в России: смотрите видео

Мобилизация в России: последние новости