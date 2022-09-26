Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось о том, как возле Рязани россиянин поджег себя из-за мобилизации.

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Срок контракта россиян теперь не имеет значения

Жданов обратился к российским военным-контрактникам и сообщил, что отныне срок их контракта не имеет значения. Время пребывания в зоне боевых действий сейчас зависит от решения командования.

Ваши рапорты о досрочном завершении контракта будут выбрасываться. Просьбы об отправке домой по истечении срока действия контрактов также теперь не действительны,

– отметил военный эксперт.

Он продолжил, что контрактников россии сделали "вечными" военными. Пока их не убьют или не ранят.

"Единственная дорога домой ныне для российского солдата в черном полиэтиленовом мешке или на носилках в госпиталь. Вот 2 варианта. От остальных их избавили", – подчеркнул Жданов.

Теперь все мужчины военнообязаны

Военный эксперт добавил, что путин подписал указ об уголовной ответственности о самовольном покидании зоны боевых действий, за отказ явиться в военкомат за повесткой.

То есть, фактически россию поставили на военные рельсы. Теперь каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет военнообязан с минимальным набором прав. Поверьте, сейчас дума очень быстро проголосует за то, чтобы убрать плоскостопие и сколиоз из списка болезней, освобождающих от призыва или мобилизации,

– подчеркнул он.

По словам Жданова, пассионарно настроенная часть российского общества, у которой были деньги, уже уезжает за пределы страны. Кого выпускают, кого нет. Впрочем, очень скоро объявят о полном закрытии границ россии.

Кремль удивлен истерике из-за мобилизации

Он сообщил, что кремль, в том числе песков, удивлен истерике россиян из-за мобилизации. Хотя его сын в эфире одного из оппозиционных ютуб-каналов пранкера, представившегося военным комиссаром, сказал, что будет решать вопрос своей мобилизации на высшем уровне.

"Конечно, он имел в виду отца. Остальные уже готовятся к призыву", – подытожил военный эксперт.

Жданов предупредил российских контрактников об их судьбе: смотрите видео

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