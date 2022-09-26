Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, як у Рязані росіянин підпалив себе через мобілізацію.

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Термін контракту росіян тепер не має значення

Жданов звернувся до російських військових-контрактників і повідомив, що відтепер термін їхнього контракту не має значення. Час перебування в зоні бойових дій тепер залежить від рішення командування.

Ваші рапорти про дострокове завершення контракту будуть викидати. Прохання про відправлення додому по завершенню терміну дії контрактів також тепер не дійсні,

– зазначив військовий експерт.

Він продовжив, що контрактників росії зробили "вічними" військовими. Поки їх не вб'ють чи не поранять.

"Єдина дорога додому нині для російського солдата в чорному поліетиленовому мішку або на ношах у госпіталь. Ось 2 варіанти. Від решти їх позбавили", – наголосив Жданов.

Тепер усі чоловіки військовозобов'язані

Військовий експерт додав, що путін підписав указ про кримінальну відповідальність про самовільне залишення зони бойових дій, за відмову з'явитись у військкомат за повісткою.

Тобто, фактично росію поставили на воєнні рейки. Тепер кожен чоловік у віці від 18 до 60 років є військовозобов'язаним з мінімальним набором прав. Повірте, зараз дума дуже швидко проголосує за те, щоб прибрати плоскостопість і сколіоз зі списку хвороб, які звільняють від призову чи мобілізації,

– підкреслив він.

За словами Жданова, пасіонарно налаштована частина російського суспільства, в якої були гроші, вже виїжджає за межі країни. Когось випускають, когось ні. Утім дуже скоро оголосять про повне закриття кордонів росії.

Кремль здивований істериці через мобілізацію

Він повідомив, що кремль, зокрема пєсков, здивований істериці росіян через мобілізацію. Хоча його син в етері одного з опозиційних ютуб-каналів пранкеру, що представився військовим комісаром, сказав, що розв'язуватиме питання своєї мобілізації на вищому рівні.

"Звісно, він мав на увазі батька. Решта ж уже готується до призову", – підсумував військовий експерт.

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