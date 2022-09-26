Так, у тимчасово окупованому Криму активно мобілізують кримських татар. У деяких населених пунктах показник їхнього призову становить 90%. Про це 24 каналу сказав заступник постійного представника Президента в АР Крим Денис Чистіков.

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Ба більше, хакери отримали умовний перелік, згідно з яким кількість кримських татар у 4 – 5 разів перевищує їхній середній показник проживання на території Криму. "Акцент робиться саме на корінному народі", – наголосив Чистіков.

Стала практика росії

Кримчани розповіли, що після нападу 24 лютого при проїзді адмінмежі з Херсонською областю та Кримом, було чимало трупів північних народів – до прикладу, бурятів. Саме вони були кинуті у перші бої в Україні.

Це вказує, що росія намагається "перемолоти" і знизити спротив корінних народів та малих народів, які проживають на її території,

– переконаний Чистіков.

Як уникнути мобілізації

Наразі виїзд з території півострова можливий через Кримський міст. "Можна намагатися виїхати через Василівку, однак там є обмеження щодо чоловіків. Якщо понад 45 років, можна спробувати, якщо менше – вони розвертають у зворотному напрямку", – сказав заступник постійного представника Президента в АР Крим.

Щодо порад – намагатися усіма методами уникнути отримання повістки. Змінити місце проживання, змінити телефон. Намагатися сховатися на території криму, якщо немає можливості виїхати за кордон, або росії, адже вона досить велика,

– зауважив він.

Потрібно враховувати, що у росіян також трапляються помилки й вони звільняють від мобілізації, коли людина підіймає шум і намагається привернути увагу до своєї персони. "Тому треба згадати усі свої хвороби, перелік достатньо великий, вимагати повторного медогляду. Якщо у вас є 3 дитини – також вимагати, щоб вас відпустили. Адже є випадки, коли мобілізували й з 4 – 5 дітьми", – підсумував Чистіков.

У кримських татар потужний рух спротиву

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, зараз проводиться потужна інформаційна кампанія для тих, хто може свідомо спланувати своє майбутнє.

"У кримськотатарського народу чудова східна хитрість, здатність приймати неординарні креативні рішення, і ми знаємо, як вони можуть цим скористатися. До того ж, у них дуже потужний рух спротиву, який допоможе зорієнтуватися", – зауважила вона.

Вона переконана, що кримські татари зможуть знайти зв'язок з нашими підрозділами та повернутися до української влади.

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