Поповнення новими вояками росгвардії необхідне насамперед для того, щоб забезпечувати безпеку всередині самої росії, оскільки мобілізація потроху зустрічає опір пересічних росіян. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Куди росіяни кинуть свіже "гарматне м'ясо"

На його думку, кількість людей, які будуть охоплені мобілізаційними заходами буде розширюватися, саме тому російські каральні органи потребують підсилення. Іншу ж частину свіжого "гарматного м'яса", ймовірно, кинуть на південний напрямок Херсонської області, який сьогодні для загарбників є пріоритетним.

Так, насамперед росія кидатиме мобілізованих на ті напрямки фронту, де ЗСУ здійснюють атакувальні заходи. Адже постійне вибивання противника з позицій потребує заміщення новою "силою". Отже, цілком ймовірні інші місця наступу Збройних Сил України, зокрема, Запорізька область.

Для нас вкрай важливим, з точки зору деокупації Півдня, є напрямок Запорізької області, який дозволить розрізати редути противника, якщо просунутися вниз до Азовського моря і далі вже рухатися на Захід до узбережжя Чорного моря,

– пояснив Вігірінський.

Це не підсилення, а заміщення

Окупанти будуть навіть не підсилювати, а саме заміщати позиції, які українські захисники вибиватимуть. Але не все "гарматне м'ясо", яке встигнуть назбирати росіяни, вдасться організовано перемістити в ці місця, тобто це буде "порційне заміщення".

Тому мовиться навіть не про підсилення, тому що воно може бути якісним. Мовиться про кількісне заміщення й воно далеке від поняття якісного,

– зазначив політолог.

Наразі загарбники не можуть тими засобами та ресурсами, які вони планували залучити для проведення так званої спецоперації, виконати поставлені завдання. Крім того, завдання постійно змінюються й не є чіткими та артикульованими.

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