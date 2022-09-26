Пополнение новыми воинами росгвардии необходимо прежде всего для того, чтобы обеспечивать безопасность внутри самой россии, поскольку мобилизация постепенно встречает сопротивление рядовых россиян. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Куда россияне бросят свежее "пушечное мясо"

По его мнению, количество людей, которые будут охвачены мобилизационными мерами, будет расширяться, именно поэтому российские карательные органы нуждаются в усилении. Другую же часть свежего "пушечного мяса", вероятно, бросят на южное направление Херсонской области, которое сегодня для захватчиков является приоритетным.

Так, в первую очередь россия будет бросать мобилизованных на те направления фронта, где ВСУ осуществляют атакующие мероприятия. Ведь постоянное выбивание противника с позиций требует замещения новой "силой". Следовательно, вполне возможны другие места наступления Вооруженных Сил Украины, в частности, Запорожская область.

Для нас крайне важно, с точки зрения деоккупации Юга, направление Запорожской области, которое позволит разрезать редуты противника, если продвинуться вниз к Азовому морю и дальше уже двигаться на Запад к побережью Черного моря,

– объяснил Вигиринский.

Это не усиление, а замещение

Оккупанты будут даже не усиливать, а именно замещать позиции, которые украинские защитники будут выбивать. Но не все "пушечное мясо", которое успеют собрать россияне, удастся организованно переместить в эти места, то есть это будет "порционное замещение".

Поэтому речь даже не об усилении, потому что оно может быть качественным. Речь идет о количественном замещении и оно далеко от понятия качественного,

– отметил политолог.

Захватчики не могут теми средствами и ресурсами, которые они планировали привлечь для проведения так называемой спецоперации, выполнить поставленные задачи. Кроме того, задачи постоянно меняются и не четкие и артикулированные.

Вигиринский предположил, куда отправят первых мобилизованных: смотрите видео

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