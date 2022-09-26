Традиція російських занепадів

Це у російських протестах – щось новеньке. Зараз багато хто зловтішається, що де вони були раніше. Насправді, це вже не важливо. Вони бунтують зараз і послаблюють росію просто зараз.

Радимо Час Героїв, або Із перших вуст про звільнення Харківщини від "русского міра"

Ніхто на росії терпіти не буде. Вони ніколи не терпіли, а труїли своїх царів, бунтували і шукали іншого. Мало в якій європейській країні було стільки смут, як у коротенькій історії московії. Тільки у 20 сторіччі московія розпадалась двічі.

Мобілізація знову створює передумови до революційної ситуації. Такі локальні спалахи непокори подають приклад іншим регіонам. Вони будуть ширитися і міцнішати тим сильніше, чим більші будуть втрати.

Актуальне Війна в Україні перекидається до росії: відстріл війсккомів почався

Все тільки починається

Єдиний рецепт приборкати спалахи невдоволення – військові перемоги. А їх не буде. Будуть поразки, холодна зима в окопах, хвороби, дезертирство, сльозливі СМС-ки з фронту.

дагестан – перша ластівка. За ним будуть інші. Невдоволені будуть всі: прості люди, які помирають на фронті, еліти, які втрачають бабло, менти, яких шлють під кулі замість безпечно лупцювати дубцями жінок. Дуже погана ситуація для путіна назріває.

Цікаве – у дагестані почалися масові протести через мобілізацію: дивіться відео