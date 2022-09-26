Традиция российских падений

Это в российских протестах – что-то новое. Сейчас многие злорадствуют, что где они были раньше. На самом деле это уже не важно. Они бунтуют сейчас и ослабляют россию прямо сейчас.

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Никто на россии терпеть не будет. Они никогда не терпели, а травили своих царей, бунтовали и искали другого. Мало в какой европейской стране было столько смут, как в кратенькой истории московии. Только в 20 веке московия распадалась дважды.

Мобилизация снова создает предпосылки к революционной ситуации. Такие локальные вспышки неповиновения подают пример другим регионам. Они будут распространяться и крепнуть тем сильнее, чем больше будут потери.

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Все только начинается

Единственный рецепт обуздать вспышки недовольства – военные победы. Их не будет. Будут поражения, холодная зима в окопах, болезни, дезертирство, слезливые СМС-ки с фронта.

дагестан – первая ласточка. За ним будут другие. Недовольны будут все: простые люди, умирающие на фронте, элиты, теряющие бабло, менты, которых шлют под пули вместо безопасно бить дубинками женщин. Очень плохая ситуация для путина назревает.

Интересное – в дагестане начались массовые протесты из-за мобилизации: смотрите видео