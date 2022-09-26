Роботодавці активно працюють над списками бронювання співробітників чоловічої статі, а деякі компанії відправили переліки ще 21 вересня, одразу після виступу путіна щодо набору "300 тисяч резервістів". Проте юристи бідкаються, що процедура незрозуміла, адже невідомо, куди доцільніше надсилати списки – до міноборони, мінтрансу чи місцевої влади росії. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає Бізнес 24.

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Повістки приходять не лише пілотам та диспетчерам

Представники російських аеропортів та авіакомпаній підкреслюють, що звільнення від призову критичне не лише для пілотів та диспетчерів, адже повістки масово приходять також технічним, комерційним та IT-фахівцям. Без них, бідкаються анонімні співрозмовники російських видань, польоти можуть просто припинитися.

Як зазначають джерела російських ЗМІ в авіаційній галузі, більшість пілотів авіакомпаній – офіцери запасу, які пройшли навчання на військових кафедрах льотних училищ, або ж рядові, які відбули термінову службу в армії.

Унаслідок масового призову, потенційне скорочення співробітників в авіакомпаніях "Россия", "Победа" і "Аэрофлот" оцінюють у понад половину штату. Загалом дефіцит працівників російської цивільної авіагалузі через "часткову" мобілізацію може досягти 50 – 80%, залежно від розвитку ситуації.

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До слова, одне з джерел російського видання також зауважило, що повістки отримали співробітники щонайменше понад 10 аеропортів по всій росії – навіть ті, хто попередньо був "заброньований" топменеджментом.

Тому керівники російських компаній в істериці – вони просять внести цивільну авіацію у перелік галузей, яким надається відтермінування від призову за мобілізацією. Проте під такий виняток у росії наразі підпадає лише оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки.