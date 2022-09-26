Раби підуть на забій шеренгами

Супротивник володіє мобілізаційними ресурсами, які наближені до безкінечних, потужною пропагандистською машиною та репресивним апаратом, який не дозволить масові перекриття доріг, мітинги під міноборони стурбованих жонушек і решту прєлєстєй мобілізації, які ми пройшли ще з 2014-го.

Варто прочитати Чому українцям не варто поспішати танцювати на уявній могилі росіян

Так, дивитись на відоси смішно та весело, але не обманюйтесь ними – цілі будуть досягнуті. Через декілька тижнів наскоро створені стрєлковиє та мотопіхотні батальйони будуть розгортатись. Для цього потрібно кілька мішків картоплі, польова кухня, дві маршрутки на роту і пара розумних тіпів з ноутбуками – організм готовий, марш на фарш, фронт тримати. Повірте, я в цих питаннях спєц.

Найскладніше для всіх – попереду

Відповідно, війна в тоталово. Яка палатиме до нашої перемоги. Хто ще тішить себе думками десь перечекати – дарма. Хто вже "навоювався" й після запалу перших місяців вирішив, що "вже всьо" і хоче додомцю до жонки, – у мене погані новини.

Хто зламався, втомився, вигорів – шукайте ресурс і підтримку у друзів, ніяких відновлень та чілів в располагах не буде.

До теми Війна в Україні перекидається до росії: відстріл війсккомів почався

Ці часи страшні і темні в тому числі і тим, що всім доведеться бути, а не здаватись. Але є і гарні новини – іншого шляху все одно нема. Реально час Героїв, хочеш ти цього чи ні.

До теми – у рязані мобілізований здвійснив самопідпал на вокзалі: дивіться відео