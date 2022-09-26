Раби підуть на забій шеренгами
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Так, дивитись на відоси смішно та весело, але не обманюйтесь ними – цілі будуть досягнуті. Через декілька тижнів наскоро створені стрєлковиє та мотопіхотні батальйони будуть розгортатись. Для цього потрібно кілька мішків картоплі, польова кухня, дві маршрутки на роту і пара розумних тіпів з ноутбуками – організм готовий, марш на фарш, фронт тримати. Повірте, я в цих питаннях спєц.
Найскладніше для всіх – попереду
Відповідно, війна в тоталово. Яка палатиме до нашої перемоги. Хто ще тішить себе думками десь перечекати – дарма. Хто вже "навоювався" й після запалу перших місяців вирішив, що "вже всьо" і хоче додомцю до жонки, – у мене погані новини.
Хто зламався, втомився, вигорів – шукайте ресурс і підтримку у друзів, ніяких відновлень та чілів в располагах не буде.
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