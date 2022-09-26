Такое мнение 24 каналу озвучил общественный деятель, воин ВСУ Евгений Карась. Ранее российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал, что мобилизация – это война путина против россии.

Важно Эта война будет пылать до нашей победы, переждать не получится ни у кого

Путин решил завалить украинцев "мясом"

Карась рассказал, что, скорее всего, путин просто решили завалить украинцев "мясом". Как это было во времена сталина. Мол, тогда удалось, удастся и сейчас.

Они пытались это сделать в феврале. Просто тогда были мобилизованы из Донецка и Луганска. Теперь, когда они снова где-то терпят разгром, попытаются "забросать" нас мобилизованными россиянами. Думают, может, по-другому пули сейчас будут лететь. Поэтому пошлют на наши пулеметы, и опять все поляжет,

– отметил воин ВСУ.

Это попытка хоть как-то ответить на наше контрнаступление

Общественный деятель продолжил, что мобилизация в россии – это не желание запугать Украину и попытаться наступать еще где-то. Это паническая реакция на наше контрнаступление.

"Видимо, китайцы рассказали путину, что с ним будет через 3 месяца. Поэтому стащили мобилизованных, чтобы затыкать дыры в обороне", – заметил Карась.

Он добавил, что миллион мобилизованных может как-то остановить темпы продвижения ВСУ. Однако использовать их для атаки россияне никак не могут.

Первых мобилизованных мы увидим уже через несколько недель

По словам воина ВСУ, первых мобилизованных мы на фронте увидим уже через 3 недели. Будет очень весело, радиоперехваты будут очень прикольными. Да и передвигаться по территории русского фронта будет опасно даже их военным.

Будет много "разборок" между кадыровцами, вагнеровцами, мобилизованными, регулярными русскими военными, спецназом, росгвардией. Они все будут ненавидеть друг друга,

– подытожил общественный деятель.

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