Утім, багато хто помилявся та недооцінював ступінь божевілля путіна. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
Зверніть увагу Можливі непублічні варіанти відповіді на ядерний удар, про які не говорять, – політтехнолог
Вірогідність ядерної війни є, хоч і невелика
За його словами, з самого початку абсолютним абсурдом було окупувати Крим у 2014 році. А ще більшим безглуздям стало повномасштабне вторгнення на територію нашої держави 24 лютого. Крім того, частковою мобілізацією російський президент фактично "оголосив війну" громадянам країни-агресорки.
"Прогнозувати такі дурниці досить важко, бо це божевілля", – зауважив російський опозиційний журналіст.
Він (путін – 24 канал) перебуває у паралельній реальності, тому вірогідність ядерної війни таки є. Вона невелика, але є. Це знижка на божевілля,
– розповів Яковенко.
Яковенко припустив, чи застосує путін ядерну зброю: дивіться відео
Якою буде відповідь США
За словами Яковенка, ймовірно, США дадуть Україні далекобійну артилерію та ракети, щоб протистояти ядерним погрозам росії. Крім того, він наголосив, що не треба недооцінювати руйнівну силу сучасної зброї у порівнянні з ядерною.
Можливий удар у відповідь, і, навіть, превентивний по цілій низці російських військових та об'єктів управління, що не поступатиметься руйнівною силою ядерній зброї,
– припустив російський опозиційний журналіст.
Так, вище американське керівництво довело до відома путіна, якщо російський президент наважиться застосувати ядерну зброю проти нашої держави – удар у відповідь буде нищівним.
Світ реагує на ядерні погрози росії: що відомо
- Країни Заходу вже розробляють план дій, щоб швидко відреагувати, якщо росія застосує ядерну зброю проти України. Однак наші партнери сумніваються, що владімір путін реалізує свої ядерні погрози.
- Президент США Джо Байден 17 вересня попередив путіна про серйозні наслідки від застосування ядерної та хімічної зброї. Американський лідер наголосив, що відповідь Сполучених Штатів змінить формат війни.
- 25 вересня стало відомо, що російське керівництво отримало нове попередження від США. У ньому мовилося, що країна-агресорка зіштовхнеться з "катастрофічними наслідками", якщо застосує ядерну зброю в Україні. США та партнери заявляють, що "дадуть рішучу відповідь" кремлю.
- На ядерні погрози російського президента відреагував і Папа Римський Франциск. Під час ранкового виступу на щотижневій загальній аудієнції понтифік назвав думки про ядерну зброю божевіллям. Однак у своїй промові не назвав конкретно росії чи путіна.