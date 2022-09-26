Утім, багато хто помилявся та недооцінював ступінь божевілля путіна. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Вірогідність ядерної війни є, хоч і невелика

За його словами, з самого початку абсолютним абсурдом було окупувати Крим у 2014 році. А ще більшим безглуздям стало повномасштабне вторгнення на територію нашої держави 24 лютого. Крім того, частковою мобілізацією російський президент фактично "оголосив війну" громадянам країни-агресорки.

"Прогнозувати такі дурниці досить важко, бо це божевілля", – зауважив російський опозиційний журналіст.

Він (путін – 24 канал) перебуває у паралельній реальності, тому вірогідність ядерної війни таки є. Вона невелика, але є. Це знижка на божевілля,

– розповів Яковенко.

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Якою буде відповідь США

За словами Яковенка, ймовірно, США дадуть Україні далекобійну артилерію та ракети, щоб протистояти ядерним погрозам росії. Крім того, він наголосив, що не треба недооцінювати руйнівну силу сучасної зброї у порівнянні з ядерною.

Можливий удар у відповідь, і, навіть, превентивний по цілій низці російських військових та об'єктів управління, що не поступатиметься руйнівною силою ядерній зброї,

– припустив російський опозиційний журналіст.

Так, вище американське керівництво довело до відома путіна, якщо російський президент наважиться застосувати ядерну зброю проти нашої держави – удар у відповідь буде нищівним.

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