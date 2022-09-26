Найголовніше – донести до путіна, якою буде відповідь

Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, всю свою логіку російський диктатор виклав на стіл в одному своєму виступі, коли заявив, що росія приєднає окуповані території та захищатиме їх ядерною зброєю і мобілізацією.

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Шейтельман пояснив, що якби путін справді слідував якійсь державній думці, він би робив усе поступово:

оголосив би "референдуми",

за їхніми результатами проголосувала б дума,

путін висунув би ультиматуми українській армії з вимогою покинути території, які вони оголосили своїми,

після того, як українська армія та українське політичне керівництво відмовилося б це робити, він оголосив би мобілізацію та свої ядерні погрози.

Замість цього путін все зробив в один день. Таке враження, що людина з похмілля прокинулася і вирішила одночасно піти від дружини, продати собаку і з'їсти корову,

– сказав політтехнолог.

Саме тому, на його погляд, немає сенсу розмірковувати, чи буде ядерний удар, і якщо так, то яким він буде. Важливо одне – якою буде відповідь.

Шейтельман вважає, що якщо путін й завдаватиме такого удару, то лише з розрахунком на те, що Захід злякається і не відповідатиме йому. Тож зараз важливо переконати його у тому, що це не так. Треба усіляко переконувати західних лідерів, щоб вони якнайскоріше оголосили путіну, по яких точках буде завдано удару у відповідь, так, як це зробив американський генерал Ходжес. Він сказав, що в разі ядерної атаки буде знищено чорноморський флот росії.

"Потрібно позначити порти, наприклад, і флоти, які будуть знищені ядерним ударом у відповідь на будь-який вибух ядерної бомби, де б він не відбувся", – констатував політтехнолог.

Попередження можуть бути не тільки публічними

Як зауважив Шейтельман, те, що немає публічних оголошень того, що буде зроблено у відповідь, не означає, що немає й непублічних, які роблять, щоб не лякати увесь світ.

"Адже у США, звісно ж, є неформальні контакти з російськими лідерами. Зрозуміло, що Байден не дзвонить путіну, але відповідні люди з Пентагону дзвонять відповідним людям з російської адміністрації президента. Я впевнений, і всі попередження вже зроблені, але це, на жаль, необов'язково зупинить путіна", – пояснив він.

Мені здається, що в США немає інструменту, щоб зупинити росію від ядерної війни. Не факт, що вона почнеться, зовсім не факт, але інструменту впливу немає,

– зауважив політтехнолог.

Так, наприклад, перед повномасштабним вторгненням 24 лютого у США точно знали, що воно відбудеться, але зупинити путіна жодними попередженнями та погрозами не могли. Так само і зараз – є багато факторів, які здатні зупинити росію від застосування ядерної зброї, але жодні зусилля, українські або американські, на це не здатні.

Є можливість зупинити росію в момент атаки

Утім, Шейтельман додав, що хоч попередити удар і не вийде, його можна зупинити безпосередньо в момент атаки.

"Наприклад, вони посилають ядерну ракету, а США знають, що це ракета з ядерною боєголовкою. Досі вони не збивали російські ракети та російські літаки, але в цей момент вони можуть почати діяти по-іншому", – пояснив він.

У іншому умовному випадку, оскільки США великою мірою контролюють весь російський арсенал та бачать, що відбувається, вони знатимуть, якщо росіяни, наприклад, притягнуть ядерну боєголовку до якоїсь шахти і почнуть прикручувати її до ракети. У цей момент вони можуть завдати удару по цій шахті.

Коли путін накаже завдати ядерного удару, це стане дуже швидко відомо США та Великій Британії, і в цей момент можна буде завдати превентивного ядерного удару,

– підсумував політтехнолог.

Шейтельман пояснив, чи можна попередити та зупинити ядерний удар росії: дивіться відео

Який ядерний потенціал у росії

Аналітики BBC з'ясували, яким саме ядерним арсеналом весь час погрожує світові російський диктатор. Точних даних немає, але з приміткою того, що всі цифри приблизні, у Федерації американських вчених заявили, що росія має 5977 ядерних боєголовок. Однак, не всіх їх можна використовувати – наприклад, приблизно 1500 боєголовок підлягають демонтажу, бо зняті з експлуатації. Тому загалом у розпорядженні путіна є близько 4500 ракет, якими можна атакувати з великої відстані.