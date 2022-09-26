Самое главное – донести до путина, каким будет ответ

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, всю свою логику российский диктатор выложил на стол в одном своем выступлении, заявив, что россия присоединит оккупированные территории и будет защищать их ядерным оружием и мобилизацией.

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Шейтельман объяснил, что если бы путин действительно следовал какой-то государственной мысли, он бы делал все постепенно:

объявил бы "референдумы",

по их результатам проголосовала бы дума,

путин выдвинул бы ультиматумы украинской армии с требованием покинуть территории, которые они объявили своими,

после того, как украинская армия и украинское политическое руководство отказалось бы это делать, он объявил бы мобилизацию и свои ядерные угрозы.

Вместо этого путин все сделал в один день. Такое впечатление, что человек с похмелья проснулся и решил одновременно уйти от жены, продать собаку и съесть корову,

– сказал политтехнолог.

Именно поэтому, на его взгляд, нет смысла рассуждать, будет ли ядерный удар, и если да, то каким он будет. Важно одно – каким будет ответ.

Шейтельман считает, что если путин и будет наносить такой удар, то только с расчетом на то, что Запад испугается и не будет отвечать ему. Поэтому важно убедить его в том, что это не так. Надо всячески убеждать западных лидеров, чтобы они как можно скорее объявили путину, по каким точкам будет нанесен ответный удар, так, как это сделал американский генерал Ходжес. Он сказал, что в случае ядерной атаки будет уничтожен черноморский флот россии.

"Нужно обозначить порты, например, и флоты, которые будут уничтожены ядерным ударом в ответ на любой взрыв ядерной бомбы, где бы он ни произошел", – констатировал политтехнолог.

Предупреждения могут быть не только публичными

Как отметил Шейтельман, то, что нет публичных объявлений того, что будет сделано в ответ, не означает, что нет и непубличных, которые делают, чтобы не пугать весь мир.

"Ведь у США, конечно, есть неформальные контакты с российскими лидерами. Понятно, что Байден не звонит путину, но соответствующие люди из Пентагона звонят соответствующим людям из российской администрации президента. Я уверен, и все предупреждения уже сделаны, но это, к сожалению, необязательно остановит путина", – объяснил он.

Мне кажется, что в США нет инструмента, чтобы остановить россию от ядерной войны. Не факт, что она начнется, совсем не факт, но инструмента воздействия нет,

– заметил политтехнолог.

Так, например, перед полномасштабным вторжением 24 февраля в США точно знали, что оно произойдет, но остановить путина ни предупреждениями и угрозами не могли. Так же и сейчас – есть много факторов, способных остановить россию от применения ядерного оружия, но никакие усилия, украинские или американские, на это не способны.

Есть возможность остановить россию в момент атаки

Впрочем, Шейтельман добавил, что, хоть предупредить удар и не получится, его можно остановить непосредственно в момент атаки.

"Например, они посылают ядерную ракету, а США знают, что это ракета с ядерной боеголовкой. До сих пор не сбивали российские ракеты и российские самолеты, но в этот момент они могут начать действовать по-другому", – пояснил он.

В противном случае, поскольку США во многом контролируют весь российский арсенал и видят, что происходит, они будут знать, если россияне, например, привлекут ядерную боеголовку к какой-то шахте и начнут прикручивать ее к ракете. В этот момент они могут нанести удар по этой шахте.

Когда путин прикажет нанести ядерный удар, это станет очень быстро известно США и Великобритании, и в этот момент можно будет нанести превентивный ядерный удар.

– подытожил политтехнолог.

Шейтельман объяснил, можно ли предупредить и остановить ядерный удар россии: смотрите видео

Какой ядерный потенциал у России

Аналитики BBC выяснили, каким именно ядерным арсеналом все время угрожает миру российский диктатор. Точных данных нет, но с примечанием того, что все цифры приблизительны, в Федерации американских ученых заявили, что у России есть 5977 ядерных боеголовок . Однако, не все они могут быть использованы – например, примерно 1500 боеголовок подлежат демонтажу, так как сняты с эксплуатации. Поэтому в общей сложности в распоряжении путина есть около 4500 ракет, которыми можно атаковать с большого расстояния.